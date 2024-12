PAN solicita a Sheinbaum no enviar representante a investidura de Maduro

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum no enviar un representante de México en la toma de posesión de Nicolás Maduro.

Señaló que, en todo caso, tendría que acudir a la de Edmundo Gonzáez, a quien calificó como el legítimo ganador de la elección en Venezuela.

Enviará representación a la investidura de Maduro

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reveló que enviará una representación de su Gobierno a la investidura de Nicolás Maduro el 10 de enero, siendo esta la primera vez que reconoce la reelección del mandatario.

“En el primer caso va a ir una representación o el propio embajador que está en Venezuela (Leopoldo de Gyves), y en el segundo caso, entiendo que todavía no hay invitaciones, no solo a México, sino que todavía no hay invitaciones en general”, declaró Sheinbaum.

Sheinbaum anunció desde el 15 de octubre que su Gobierno mantendría una postura “imparcial” sobre la crisis poselectoral de Venezuela.

El entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, conversó en agosto con sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre Venezuela, coincidiendo en que deben transparentarse las actas electorales del 28 de julio.

Posteriormente, Sheinbaum argumentó que la Constitución prohíbe intervenir en asuntos extranjeros.

LJ