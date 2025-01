Maya Nazor y Luka disfrutan del Vaticano tras polémica con Santa Fe Klan

Staff Ed.-

Santa Fe Klan y su ex pareja, Maya Nazor, han generado controversia en redes sociales debido a una disputa por el acceso al tiempo con su hijo, Luka.

El rapero asegura que Maya le impide verlo, mientras que ella afirma que él no cumple con los horarios estipulados en su acuerdo de convivencia, que permite visitas de 7 a.m. a 7 p.m., siempre y cuando no afecten la rutina del menor.

Acusaciones Mutuas Y Revelaciones En Redes

Maya Nazor respondió a las acusaciones asegurando que Santa Fe Klan quiere visitar a Luka fuera del horario acordado y que su presencia con guardias de seguridad le genera miedo.

Por su parte, el cantante afirmó estar cansado de «rogar» para poder ver a su hijo y acusó que Maya supuestamente se aprovecha del dinero que él proporciona.

Publicaciones De Ambos En Medio De La Polémica

Maya compartió en Instagram detalles de sus vacaciones con Luka en el Vaticano, resaltando la paz que le genera el lugar.

Mientras tanto, Santa Fe Klan publicó un video recordando momentos con su hijo, acompañado de un verso de su canción «Mi niño,» dedicada a Luka, mostrando su afecto en medio de la disputa pública.

JR

