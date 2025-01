Texas enviará helicópteros y soldados a la frontera con México

En medio de las tensiones provocadas por las deportaciones masivas en Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que enviará más de 400 soldados de Houston y Fort Worth a la frontera con México.

Su objetivo es colaborar con los agentes de la Patrulla Fronteriza “para impedir que los inmigrantes ilegales entren a nuestro país y hacer cumplir las leyes de inmigración”.

Además, Abbott informó que enviará aviones C-130 y helicópteros Chinook.

Texas has a partner in the White House we can work with to secure the border.

To support that mission, I deployed the Texas Tactical Border Force to work side-by-side with U.S. Border Patrol agents.

We finally have a federal government working with Texas to end this crisis. pic.twitter.com/86tuh6us6C

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 27, 2025