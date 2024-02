Propone Ale Cárdenas reforma para condicionar aumento a tarifas del agua

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.- A propuesta de la diputada del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, el Congreso del Estado analizará una iniciativa de decreto que busca condicionar el aumento de las tarifas del agua a la disponibilidad del vital liquido.

Además, plantea dar facultades a los consejos de administración de las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), para que disminuyan las tarifas cuando exista escasez del agua.

“De esa manera, solo podrá haber aumentos cuando realmente haya agua en las tuberías de las Comapas, y deberá haber descuentos cuando no lo haya” , señaló la legisladora por Victoria, a través de la acción legislativa que busca reformar el numeral 4 y adiciona los numerales 5 y 6 del artículo 141 de la Ley de Aguas de Tamaulipas, y a la cual se adhirieron el PAN y Movimiento Ciudadano (MC).

Luego de recordar que, el pasado 6 de febrero presentó una iniciativa de punto de acuerdo, aprobado por unanimidad de votos, para exhortar a la Comapa de Victoria a que este año no aumente las tarifas del agua debido a la crisis hídrica imperante, dijo que actualmente la ley obliga a los organismos operadores a actualizar cada año el cobro del servicio en razón del índice inflacionario.

Precisamente por esa razón, indicó, la propuesta de reforma busca que, en adelante los incrementos sean en razón de la disponibilidad de recursos hídricos, pasando de ser una obligación a una facultad de las Comapas.

“Con ello, cada una de las COMAPAS podrá determinar si las condiciones de infraestructura, prestación del servicio, y disponibilidad del recurso agua son viables para aumentar o disminuir el precio de este servicio, atendiendo a la actualización del semáforo del agua” detalló.

“La propuesta que hoy someto a su consideración tiene como fin proteger la económica de las miles de familias que nosotros representamos en esta tribuna mediante la reforma a dicho dispositivo legal atendiendo a la realidad del agua en Tamaulipas” añadió.

Cuando el municipio se haya ubicado en color rojo del semáforo del agua durante seis meses, de manera continua o no, en el año anterior, las Comapas no podrán aumentar las tarifas, y por el contrario podrán disminuirlas.

“De esta forma, se privilegia la actualización al alza o a la baja de las Tarifas del Servicio de Agua Potable atendiendo a los recursos hídricos disponibles en cada uno de los 43 Municipios del Estado, y no exclusivamente al efecto nocivo de la inflación” indicó.

La iniciativa de reforma a la ley de aguas fue turnada a comisiones legislativas para ser analizada y dictaminada.