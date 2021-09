Maki divide más a Morena

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Oscar Pineda.-

Independientemente de quién sea electo candidato a la gubernatura, el factor DIVISIÓN en Morena sigue siendo el principal enemigo a vencer para la 4T en Tamaulipas.

Entre lunes y martes quedó más que demostrado que no existe un consenso hacia algún proyecto en particular.

La percepción, en parte generada por su mismo equipo, es que el senador Américo Villarreal es el puntero en la carrera interna de Morena.

Sin embargo, el lunes, que se suponía sería el día en que comenzaría a tomar forma su proyecto hacia la gubernatura, fue un desastre. Monreal le robó reflectores, Adrián Oseguera le hizo la travesura de destaparse y acaparar la nota en el evento y en Matamoros, Mario López “La Borrega” también se apuntó para competir por la gubernatura.

Por otro lado, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que nadie estaba amarrado para la gubernatura y de pilón apareció muy sonriente tomando café con el dirigente del Partido Verde, Manuel Muñoz.

Por si no fuera suficiente, ayer Maki Ortiz, a quien por cierto no convocaron al Tercer Informe de Américo, por instrucciones del propio senador, anunció su afiliación oficial a Morena y que participará en la contienda interna por la candidatura a la gubernatura.

Otro que también subió la mira fue el director de RTC, Rodolfo González Valderrama, quien ayer aseguró que los que presumen arraigo en su tierra podrían terminar arraigados.

Por supuesto el mensaje tiene doble intención, por un lado justificar que no ha estado en Tamaulipas desde hace muchos años, pero también decirles a los “locales” que sabe de qué pie cojean.

Bajo estas condiciones, se advierte que sea quien sea el candidato de Morena podría tener que remar solo contra la corriente, porque la mayoría de los que han levantado la mano se abrirán en automático.

Y es que, aunque en algunas cosas los “morenos” son muy parecidos a los priistas, en el tema de disciplinarse con el ganador o designado en la contienda interna se manejan muy diferentes, y la razón es muy sencilla, no tienen un líder político local a quién rendirle cuentas y todos obedecen a liderazgos nacionales diferentes.

EL PERSONAJE

No cabe duda que Ricardo Monreal es el político del momento y el que mueve realmente los hilos en la 4T.

Es una especie de Frank Underwood (personaje central de la serie House of Cards), pero en la política mexicana.

Dicen las malas lenguas de las buenas gentes que los destapes de Oseguera y Mario López el lunes, a la hora del informe del senador Américo, tienen su sello ¿será?

Algo me queda claro, lo mencionen o no entre los posibles sucesores de AMLO, Monreal estará en la pelea por la candidatura, no hay nada que se lo impida.

POSDATA…

El informe del alcalde de Tampico, Chucho Nader, estuvo bien a secas, no fue el evento que se esperaba para “destapar” su candidatura ni mucho menos. Influyeron varios factores: la tercera ola de covid, la falta de recursos y que le aflojaran poquito la rienda.