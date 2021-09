De noche, los gatos son pardos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Pérez Ávila

Del azoro, pasó el señor presidente López Obrador al recurso trillado, ajado y repetido, ante el enojo de quienes fueron sus aliados en la campaña presidencial: No me voy a someter ni voy a ceder a chantajes. Ni voy a usar la fuerza militar para reprimir descontentos, eso era antes, yo no soy igual que ellos…..

Pudo repetir las palabras pronunciadas por Julio César, cuando se defendía del ataque de sus enemigos en el Senado y, ver entre ellos, a Bruto, su hijo adoptivo: “Tu quoque, fili mi?”.

El grupo magisterial, disidente en los gobiernos del PAN y del PRI, constituido en uno de sus más sólidos baluartes cuando buscó, y ganó la presidencia, en su tercer intento, ahora reclama, vocifera, increpa: “Decías que todo cambiaría. Jurabas que ahora sería distinto. Mentiras. Mentiras. Puras mentiras. Todo sigue igual. Todo está ahora, como estaba antes, pero peor”.

La situación. El penoso trance ocurrido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es una confirmación, dolorosa, del resumen lacónico de la obra monumental de Giuseppe Tomassi. “El Gato Pardo”. No es justo reducir a una frase, el estudio axiológico del Príncipe de Lampedusa, pero entraña una revelación a los mexicanos, refleja nuestra realidad: Todo debe cambiar, para que todo siga igual.

Si hay alguna diferencia entre el pasado reciente y nuestro presente, yo no alcanzo a verlo, no lo advierto, ni siquiera lo percibo. En las carreteras los riesgos a que todos los días se enfrentan los conductores del transporte de carga pesada, sigue siendo el mismo. No hay garantías para ellos, por parte de gobierno alguno, e igual acaece con las empresas dedicadas a dar servicio al pasaje, porque cuando ocurre un asalto, los encargados de perseguir a los atracadores, se concretan a levantar partes.

No únicamente en las carreteras se manifiesta, con altanería inclusive, el espanto político del Gato Pardo del Príncipe de Lampedusa. También se ve en la ciudad.

Pareciera irreverencia farandulera, no lo es. El Gobierno de la llamada Cuarta Transformación, se parece, y mucho, a ese engreído del cine mexicano, de la llamada “época de oro del cine nacional”, Juan Orol. El tipo, más feo que una tiznada maternal el diez de mayo, redactaba el guión y los diálogos, producía, dirigía y actuaba, siempre como primera figura de sus bodrios fílmicos. Era aventurero internacional, en sus películas. Galán irresistible o, ya de perdido, pistolero formidable en charros contra gángsters.

Juan Orol padecía incurable narcisismo. En una película, coloca a dos pordioseros en la entrada del casino, al cual llega ataviado como elegante argentino del campo. Un pordiosero lo ve y le dice al otro: “Ese gaucho, ésta noche, va a romper muchos corazones”.

Igual a lo que estamos viviendo. Simulación. Sentirse idolatrados quienes están al frente del gobierno. Creer, de verdad, creerse como Orol en sus películas que, ante su presencia, las mujeres caerán con el corazón roto.

CON MESURA: Si uno camina derecho en un bosque, se mete sólo hasta llegar a la mitad. Si sigue caminando, irá saliendo del bosque.

Hasta un libro redactó Andrés Manuel López Obrador, para hablar sobre sus buenos propósitos. “A la mitad del camino”, es tan ameno, según él, que lo recomienda a los conservadores, con la seguridad de que no se aburrirán.

Si va bien, o mal, es complicado saberlo para quien norma su criterio leyendo a los comentócratas chilangos. Unos lo aplauden. Otros le piden cambiar de estrategia, porque según ellos, todo ha empeorado. López Obrador se muestra ufano. ¿Y usted?