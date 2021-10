Tamaulipas ante la disyuntiva

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Pérez Ávila

“No hay nada nuevo bajo el sol”, afirma resignado Eclesiastés.

Tamaulipas repite el proceso electoral, mediante el cual, salió de palacio un priísta, que supo transar con su sucesor panista. Otras son las circunstancias y, también, otros son los protagonistas del sainete en cierne, pero el desenlace es el mismo. Si pierde el PAN y gana MoReNa, como sucede con las calabazas amontonadas sobre el carretón, en el camino se van acomodando sin mano que las toque. Apueste a que García Cabeza de Vaca, no es objeto de persecución, dejando su asunto de lado.

Lo que importa, y hasta eso, no mucho, es quién va a ganar el comicio, Américo, Alejandro, Rodolfo, o Maki. A propósito de la muy hábil, a la vez que muy protectora mami, si no se hubieran distanciado, ella y el Gobernador, si la discrepancia no hubiera alcanzado los extremos a que todos tenemos acceso, ella sería la más lógica candidata de Acción Nacional. Pero, aceptar el “si-no”, como factor ineludible de una decisión que se va a tomar en la cúpula del poder partidario, equivale a lo mismo que sostiene el pingo del cuento, “si mi tía tuviera ruedas, sería bicicleta”.

Por Morena son varios. Todos con actitud y discurso similar. El entrón es Alejandro Rojas Días Durán. Quien hasta eudioxologista se siente, es Américo Villarreal Anaya, adoctrinando a los diputados locales de su partido. Por su lado, Rodolfo González Valderrama, se acercará al estado, del cual salió para aceptar colocarse al frente de Radio-TV-Cine.

De los de color serio, quién cree usted que será postulado, en una decisión que se va a tomar en Palacio, así lo niegue Delgado. ¿Quién?

De acuerdo con la estrechez de horizonte de atalayistas políticos, los cuales cifran su augurio en la escasa penetración de los auto-postulados morenos, el más problemático, y también el mejor aceptado, es el hijo de Américo Villarreal Guerra, el cual se acreditó la asignatura de mentor de las y los diputados locales de su partido, dándoles lecciones de ética, así como señalándoles la trayectoria a seguir.

¿Son gregarios los representantes morenistas? No lo sé.

Lo que sí sé, es lo siguiente. Si se trata de dinastías, la respuesta de la oposición tiene nombre: Enrique Cárdenas del Avellano, hijo del que ha sido, sin duda alguna, el gobernador más aclamado fuera de palacio, sin el poder en sus manos.

Para mí, es imborrable el recuerdo de don Enrique, en su papel de ex. Lo acompañé muchas veces, cuando visitaba Nuevo Laredo. Me consta.

DISENTIR ES UN SÍNTOMA SALUDABLE

Hace unas horas, Tamaulipas estrenó nueva legislatura, con algunos de sus componentes en calidad de reelectos y otros, los que pueden inclinar el péndulo, cavilando sobre las palabras de Américo, algunos reflexionando la razón que orilló, al acelerado aspirante, a sentirse su preceptor.

Para mi modo de comportarme, es decir, para ser como soy, pienso que todo ser humano tiene capacidad para pronunciarse, manifestarse, expresarse y, sobre todo, realizarse. Si alguien me viene a decir cómo debo comportarme, de inmediato le exijo respete mi inteligencia, por eso me ha causado extrañeza la docilidad morenista, frente a quien se erigió en su magister dixit.

EPÍLOGO: Si ya no vuelve a subir al ring, Manny Pacquiao, podrá narrar en sus memorias que fue, un púgil cubano desertor, quien le propinó su último revés. Yordenis Ugás, aprovechó sus viajes al exterior para escapar de Cuba. En Sonora, ocho peloteros del equipo juvenil cubano, aprovecharon el descuido de sus custodios y desertaron. ¿Por qué? AMLO debe saber la respuesta.