Mensajes ocultos

El Contador Tárrega

Hay una pequeña y tierna historia que he leído en diferentes versiones, la última de ellas en un libro que me prestó mi hija Dianita.

En la versión de ese libro (llamado Amagi), un humilde muchacho, en antiguas fechas, en alguna ciudad del norte de África, está perdidamente enamorado de Imad, la hermosa hija del alfarero del pueblo, pero está convencido de que, debido a su pobreza, ella nunca se fijará en él.

Su único consuelo es verla y estar cerca de ella, aunque solo sea por unos minutos. Para lograr esto, invierte el poco dinero que gana diariamente como jornalero para comprar, todos los días, un jarrón del alfarero. Así que, cada mañana, llevando consigo su mísero salario del día anterior, pasa a la tienda y le pide a la joven que le venda un jarrón. Ella toma el jarrón que el joven selecciona al azar, se va a un rincón de la tienda para envolvérselo y se lo entrega, aunque nunca levanta su vista del suelo para ver al muchacho. Éste se retira con su compra, feliz de haber estado cerca de la tímida joven, pero triste por no ver en ella el más mínimo interés en entablar una conversación con él; arrumba el jarrón en un rincón de su vivienda, sin siquiera abrirlo. Después, con el poco dinero que le queda, compra alguna fruta o algún magro alimento, apenas suficiente para darle fuerzas y trabajar otro día, reunir dinero, y repetir la misma acción al día siguiente. Y así se pasa sus días, pensando qué bonito sería si ella correspondiera a su amor.

El muchacho padecía una enfermedad crónica de las vías respiratorias; agravado por la mala alimentación y el descuido de su precaria salud, su situación empeora y finalmente lo lleva a la muerte. Un amigo de él, otro joven de su misma edad, es quien más lamenta su partida y tras llorarlo en su entierro, siente deseos de pasar por la humilde vivienda donde su fallecido amigo vivía solo, para revivir algunos de los momentos que pasaron juntos.

Después de un rato de estar ahí solazándose en sus recuerdos, se levanta para retirarse, pero entonces algo llama su atención. En un rincón de la vivienda ve un gran bulto cubierto por una cortina vieja. La levanta, y encuentra una gran cantidad de jarrones que, aunque envueltos, se adivinaban por su forma. Su amigo le había hablado del amor platónico que sentía por Imad y lo que hacía cada mañana, así que el joven sonríe al pensar en la tierna locura de su amigo.

Siguiendo un impulso, toma un jarrón y rasga el papel, descubriendo que en el interior había una pequeña hoja de papel conteniendo un mensaje que decía: “Todos los días te escribo, pero nunca me respondes. Me miras y sé que quieres decirme algo, pero no te atreves. Espero impaciente el día que me hables.” Y firmaba “Imad”.

Azorado, el joven toma otro jarrón, rompe el papel y aparece otra nota: “Espero cada noche a que vuelvas por la mañana y me mires. Siempre tuya, Imad”. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras abría más jarrones, con el mismo resultado: “Estoy enamorada de ti, ¿por qué nunca me respondes? Imad”. “Qué alegría volver a verte esta mañana. A veces tengo la ilusión de que vienes a verme. Imad”.

Sí, la joven también lo amaba. El muchacho lloró amargamente, esta vez, por el sufrimiento inútil de su amigo, por las oportunidades que éste había tenido ante sus ojos y no había sabido ver.

Como historia de amor, ciertamente es entrañable, pero a mí me llevó a pensar que a veces podemos estar viviendo una historia así con nuestra propia vida, con nuestros propios sueños.

Tal vez hay algo que deseamos hacer, algo que deseamos alcanzar, algún sueño, pero nos da miedo hacer siquiera el intento de luchar por él. Tal vez creemos que eso no es para nosotros o que no lo merecemos. Y queremos que la vida nos dé una señal inequívoca de que está bien, que “se nos da el permiso” para ir tras aquello que deseamos. Queremos tener la seguridad y no correr ningún riesgo, pues como el joven del relato, arriesgarse a hablar con Imad hubiera representado el riesgo de que ella lo rechazara. Así que prefería seguir así, sin decirle nada, porque entonces al menos podía seguirla viendo todos los días, aunque fuera a distancia, conformándose con ello.

Pero la vida pocas veces nos da “señales inequívocas”. Más bien, como Imad, nos manda mensajes ocultos de maneras casi imperceptibles. Son esas pequeñas cosas que hacen latir más fuerte nuestro corazón, y que nos dicen: “Anda ya, hazlo, atrévete, te estoy esperando”.

El problema es que a veces el miedo grita más fuerte, y no nos deja oír o ver esos mensajes, los mensajes que la vida nos manda ocultos dentro de un envoltorio. Y nos conformamos con contemplar nuestro sueño a la distancia, como el joven con Imad, viviendo en el “sería”. “Qué bonito sería si…”.

La vida te quiere. No tengas duda de ello. Mereces ser feliz. No tengas duda de ello. Cuando te arriesgues a luchar por tu felicidad, a veces perderás o sufrirás. No tengas duda de ello. Pero al final de tu existencia te dolerá más darte cuenta que hubo miles de oportunidades para ser feliz, y no supiste verlas, ni te atreviste a ir tras ellas. Oh sí, eso duele mucho más. No tengas la menor duda de ello.

