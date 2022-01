Derechohabientes del Imss se quejan por mala atención

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

No solo de filas para las pruebas de covid-19 se evidencia la deficiente atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Victoria; las filas de quejas también son interminables y aumentan conforme avanza la pandemia del coronavirus.

Tal es el caso del derechohabiente José Manuel “N”, quien se comunicó a la redacción de El Diario Mx para hacer su denuncia por el mal servicio médico de la institución en la que ha cotizado toda su vida y la cual no satisface sus necesidades.

Jubilado desde hace varios años, el denunciante señala que tiene diez años diagnosticado con tres hernias en su columna; “tengo todos los estudios, tengo cómo comprobar que lo que les digo es algo serio porque aquí en el IMSS vamos de mal en peor”.

El caso del señor José Manuel indica que hace aproximadamente tres años el médico especialista le indicó que debería de someterse a una cirugía de columna, pero que esta no podría llevarse a cabo en Ciudad Victoria sino que tendría que ser remitido a Monterrey.

“Y nos dan para autobús, está bien, pero imagínate con el problema de mi espalda subirme al autobús; yo aún estoy fuerte, y podría hacerlo, pero hay tantos viejitos que los traen vuelta y vuelta por lo mismo, los quieren mandar a Monterrey y está bien complicado”, dice el derechohabiente.

José Manuel continúa: “Luego se atravesó lo de la pandemia hace dos años; estoy consciente de eso y pues nos ajustamos, ¿pero otros que están peor?”, cuestiona así a las autoridades del Seguro Social que le han respondido que no le pueden subrogar a otro hospital de esta Capital para evitar traslados a Nuevo León.

Asimismo, el denunciante lamentó que la atención haya empeorado en el IMSS de La Loma, sobre todo, que los trabajadores del hospital se escuden siempre en la pandemia para no brindar la atención oportuna a los derechohabientes.

“Me traen vuelta y vuelta; bueno, yo soy de aquí, de Victoria, pero imagínese toda la gente que tiene que venir de los pueblos y ciudades cercanos, también los traen vuelta y vuelta y no les resuelven nada”, lamentó José Manuel al exponer su caso.

Su esperanza es que la atención del Seguro Social mejore, por eso contactó a El Diario Mx; “a lo mejor así nos hacen caso, porque de verdad esto está para llorar”, finalizó.