Comentarios en torno a las enfermedades crónico degenerativas

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Héctor F. Saldivar Garza

Existen enfermedades, en gran parte del mundo, que presentan a los países fuertes problemas por diferentes cuestiones, que dificultan el atenderlas de una manera adecuada. En el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Salubridad, al aplicar el programa “Médico en tu chamba”, que es una actividad a través de la cual se ofrecen los servicios de salud principalmente a aquellos ciudadanos que no cuentan con el apoyo del Seguro Social o el ISSSTE, detectaron a la diabetes, hipertensión arterial y obesidad como las fundamentales.

Las enfermedades citadas en gran medida son consecuencia de la herencia, así como descuidos o desorganización de las personas, ya que varias de ellas se manifiestan por una alimentación deficiente y a deshoras, asimismo, por la falta de ejercicio. En relación a estos desafíos, se presenta como idea central que los diversos gobiernos incorporen formas de apoyar a la ciudadanía para que operen mejorando o corrigiendo su incidencia.

Entre las formas de asistirla, reflexionando, concluimos que en cuanto a lo primero se aconseja que si se cuenta con una herencia familiar directa, desde la infancia deben iniciarse los cuidados preventivos. Si la dificultad es por otras razones, quizá la educación podría incidir para lograr mejoría. Esto sería específicamente por parte de la familia y la educación en preescolar y primaria, de tal manera que resulta prudente aplicar un modelo educativo suficiente para respaldar al núcleo social prioritario en la formación de los púberes, en los aspectos necesarios para superar estos retos que se han incrementado.

Incluimos a la familia, porque si profundizamos nuestra observación detectamos que también debemos precisar el carácter que manifiesta el ser humano, además de la herencia genética; y en cuanto a la conducción de los padres, es lo que por principio tenemos que considerar. A grandes rasgos afirmamos que consiste en educar a los miembros de la familia en torno a que sean autónomos, capaces de disponer de la fuerza emocional para comunicar a los demás lo que realmente quieren hacer, ya que este accionar cuando son niños y púberes, en ocasiones se complica por diferentes razones. Una de ellas es que en esas edades resulta muy importante la aceptación de los demás, por lo que les interesa sobremanera lograrla, sobre todo de sus iguales; y para ello son capaces de realizar incluso acciones que no resultan siempre de su agrado. Estas manifestaciones, al transcurso del tiempo pueden revertirse contra sí mismos, como por ejemplo el fumar o beber en demasía.

Desciframos con esto, que el tener capacidad para decidir podría alejarlos de afectaciones como desarrollar vicios que posteriormente podrían decantar en enfermedades, ya que ahora se vive una época donde los jóvenes muchas ocasiones gozan de menos cuidados de parte de sus padres o mayores; igualmente, en ocasiones, de las autoridades.

Lo señalado se conjuga para que quienes lideran los pequeños grupos de jóvenes en las colonias o barrios y eventualmente en las escuelas, sean en múltiples ocasiones los que determinan las acciones que realizan la generalidad de los que los integran, superando la influencia de los padres e incluso de las autoridades.

Este proceder deben revisarlo con atención tanto padres de familia como autoridades, porque, por una parte, debe evitarse en la medida de lo posible que los hijos se entrelacen con personas non gratas a la ciudadanía o de plano delincuentes, y asimismo se debe tener en observación a los niños y adolescentes para protegerlos, en caso de ser impactados negativamente por el medio ambiente.

Después de todo lo precisado, manifestamos que con el afán de cooperar también deben tener cabida los medios de difusión, organizaciones sociales, políticas, económicas y religiosas, ya que a la postre “todos vamos en la misma barca” y si deseamos que se mantenga a flote para nuestra tranquilidad, crecimiento y desarrollo, es de justicia que contribuyamos con nuestro respaldo.

Tengamos presente que si deseamos ser una nación de mayor desarrollo y crecimiento, nada de lo que tenga relación con la sociedad debemos verla o considerarla ajena, ya que, implícitamente, ahí estamos también inmersos. La experiencia captada de las sociedades desarrolladas es que su avance ha estado íntimamente relacionado con el aporte que todos han sabido proporcionarle. Podemos aprender de ellos que si pretendemos ser verdaderamente autónomos y así seguir nuestro propio sendero, el camino ya está trazado, y podemos reproducirlo, respetando nuestras propias características.

Un ciudadano danés me contaba algunas cuestiones relacionadas con la vida institucional de su país, Dinamarca, que como ustedes saben es una nación que tiene sus propias problemáticas, pero nadie le niega reconocerla como una de las sociedades que puntean en el mundo. Me preguntaba el susodicho, que cuántas ocasiones en la historia de México luchamos o tuvimos disputas violentas entre mismos compatriotas, por no compartir las decisiones que los gobiernos tomaron.

A esta pregunta le precedió un comentario suyo donde me compartía que en toda su vida como Estado, Dinamarca nunca habían sufrido luchas internas entre sus propios ciudadanos. Al contestarle, con gran vergüenza tuve que platicarle algo de la sangrienta historia que hemos construido a través del tiempo. Sobre lo cual, hacemos votos porque ya no experimentemos una más.

A México le urge avanzar en unidad y las autoridades y sociedad en general, debemos apoyarnos y protegernos para superar nuestras enfermedades físicas y también las psicológicas, las cuales en otro momento trataremos en este medio.