Docentes de nuevo ingreso

Ana Medina

El fin de semana pasado se realizó el examen del proceso de admisión en Educación Básica correspondiente al ciclo escolar 2022-2023. Este proceso es voluntario y abierto a alumnos de escuelas normales y universidades.

Hace ya un tiempo, yo fui docente de nuevo ingreso, participé en el segundo examen de lo que se denominó “Alianza por la Calidad de la Educación” y pasé. En ese entonces no había una ley, ningún instituto, ni precedente que regulara los procesos. No había transparencia y sobre todo no había quien diera información veraz sobre las asignaciones.

En un evento magno (coordinado por la SET y el SNTE) se hacían las entregas y los novatos nos íbamos a donde dijera nuestro nombramiento; no nos preguntaron ni opinamos al respecto.

Al llegar a nuestros destinos cada supervisión hacia sus propios movimientos y nos mandaban a la fila, al último eslabón de las cadenas y estaba bien, los nombramientos se adaptaron para ello (actualmente estos movimientos se consideran injustos y/o improcedentes). Lo único que queríamos era nuestro lugar de trabajo, teníamos 4 años (algunos más) esperando por ello durante la carrera y sabiendo que, (como todos los normalistas antes que nosotros) no sería cerca de casa; era “a donde la patria lo demande”.

Los exámenes de ingreso continuaron y con la reforma educativa del presidente Peña Nieto llegó Servicio Profesional Docente y con ello la ley de Ingreso.

En mi opinión, se visibilizaron algunos aspectos, se empezaron a publicar listas de prelación y ordenamiento y los nuevos profesores con mejores puntuaciones podían elegir entre varias opciones de centros de trabajo, seguía habiendo mucho margen de acción para el SNTE y la protección de algunos derechos dentro de las fechas acordadas por las instituciones.

Con la cancelación de la reforma educativa, se supone que el proceso de ingreso debió transparentarse, las convocatorias son claras y los exámenes ya no tienen vigencia. Pero la verdad es que el proceso no es sencillo, aunque debería serlo desde el punto irónico de que TODOS PASAN la evaluación.

En redes se ha comentado demasiado sobre la cantidad de lugares o escuelas que están sin maestro por defunciones o jubilaciones, pero también por cambios de centro de trabajo a los que los docentes en servicio tienen derecho, así como a las promociones verticales (cuando un maestro se gana un lugar como directivo o un directivo como supervisor, es como una cadena).

Estos lugares son los que tienen qué y deben ser entregados (con nombramiento) a los docentes de nuevo ingreso, ya sea de manera temporal o definitiva, pero si la autoridad educativa no los valida no se puede tener acceso a ese lugar. Entonces, exigir un lugar no validado, aun con pruebas, en un evento de asignación no tiene ningún sentido.

Me pasó hace un par de años (con una clave de un centro de trabajo en mano y con mi asignación de directivo en la otra), que ni el jefe de departamento ni el mismo secretario de educación sabían como seguir ese proceso (en este caso involucro aspectos administrativos propios de mi área, por lo que desistí cuando mi resultado perdió vigencia, aquí si aplica lo de la vigencia al 31 de mayo).

Pero el punto es, que, si no se ponen de acuerdo entre ingresos, la SET y el SNTE no se pude.

Deberíamos empezar por entender que quien valida los lugares disponibles no es USICAMM sino la propia SET de acuerdo con los niveles educativos y exigir que quien debe vigilar que se respeten los derechos de los maestros en servicio es el SNTE.

Esperemos que así sea, porque aparte de que no se está dando trabajo a muchos docentes qué cumplieron con todos los requisitos, los puntos más importantes serían: ¿Cuántos alumnos no tienen maestros? ¿Quién está haciendo estas funciones? O ¿Cuántos grupos tienen sin clases por falta de maestros?

Parece meme… pero no lo es: ¿Alguien quiere, por favor, pensar en los niños?