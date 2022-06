Vuelve el robo de urnas

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Felipe Martínez Chávez.-

Al final de la tarde el balance no es bueno. La tormenta fue más allá de lo esperado. Robo de tres urnas en Reynosa y Miguel Alemán, y otros incidentes.

También en Matamoros amenazas y la suspensión de actividades en una casilla, por miedo de los funcionarios.

La compra de votos por 500 varos (foto de por medio como “prueba”) a favor de un partido, los incidentes parecen ser menores, “normales”, como diría el alcalde matamorense “La Borrega” López.

Bueno, no tan normal que en Reynosa personas extrañas encerraron con cadenas y candado a funcionarios de tres casillas, impidiendo la votación ciudadana, o que en Tampico arrojaron piezas de pollo crudo sobre dos mesas receptoras.

¿Quién fue? ¿Los grupos criminales que operan en esas regiones? De ser así habrían “clausurado” más y no solo tres, y más ánforas ¿o sí?

El diputado Humberto Prieto Herrera se hizo cargo de romper los candados para dar paso a los votantes. Tiene fuero, pero ¿le garantiza no ser detenido? Dos días antes sus compañeras Casandra de los Santos y Magaly Deandar fueron acosadas por elementos de la SSP a las puertas de un hotel capitalino.

La mala noticia de la vieja práctica del robo de urnas fue dada a conocer por el delegado del INE, Sergio Ruiz Castellot.

Para resumirlo, el proceso electoral se caracterizó por cuatro ingredientes: Robo de urnas, acoso policiaco a los contrincantes guinda, compra de voto y noticias falsas.

Desde la víspera los cuerpos de seguridad del estado perseguían a líderes morenistas. En Tampico están presos dos maestros, prominentes líderes del SNTE.

Lo que estaba previsto en acarreo, almuerzos en “casas amigas”, entrega de folios, foto con boleta cruzada, retorno y cobro de la “pisca”, se cumplió. La sospecha es que no con la magnitud que los operadores e “ingenieros”-mapaches- habían programado.

Están las confesiones, pruebas fehacientes del reparto en efectivo, pero no hay quién tenga el suficiente valor para presentar una denuncia ante la autoridad competente, la Fepade y no la versión estatal.

Sabemos que en las acciones de vigilancia, agentes de la SS pusieron “cola” para detener a líderes morenos, con señalamientos de mapacheo o sin ellos. Los operadores de Va por Tamaulipas habrían contado con un emblema de identificación en sus vehículos para no ser molestados por la Estatal. Un plan bien concertado.

Las fuerzas federales atendieron denuncias de grupos de Morena en contra de sus adversarios. Perdieron la confianza en la seguridad estatal y el teléfono 911. La intervención de la Guardia Nacional se dio por el 088.

Fue reportada la aprehensión de Eliseo Camacho Nieto, uno de los principales activistas guindos en Padilla, en tanto en Ciudad Victoria, Rodrigo Remes y otros.

Igual, fue retenido por fuerzas federales para una revisión de su vehículo, el ex alcalde de Padilla, Eduardo Alvarado, denunciado desde el sábado por “comprar” votos y hacer proselitismo en San Carlos.

Decíamos noticias falsas. Desde alrededor de la una de la tarde comenzaron a circular presuntas “encuestas de salida” realizadas por empresas del ramo, dando el gane al candidato de Juntos Hacemos Historia, con una ventaja de alrededor de diez puntos porcentuales sobre su más cercano contrincante.

Para las tres, el equipo de Va por Tamaulipas difundió el mismo formato –las mismas imágenes de los candidatos-, con los mismos números, pero volteados a favor de su pupilo.

Temprano la presunta disposición de INE-IETAM que no se permitiría toma de fotografías de la boleta cruzada (para cobrar los 500 pesillos ofrecidos), lo cual los árbitros desmintieron de inmediato. No se puede prohibir, pero el consejo es que no se haga.

Hidalgo, municipio de Hidalgo siempre con noticias. Desde el sábado expulsaron a los estatales que nunca explicaron a qué iban.

Por la mañana la denuncia que, antes del amanecer, fueron expulsados también los representantes de casilla de la fórmula PAN-PRI-PRD que llegaron al pueblo, lo cual es sospechoso, porque deben ser residentes del seccional correspondientes y no de otros municipios.

Una falsedad más en redes: Que César Verástegui, según sus cuentas de redes, aceptó la derrota y hasta haber perdido en la misma casilla en que votó, en Xicoténcatl. Una vil fake new.

Alrededor de las doce del día el delegado de Morena, Ernesto Palacios Cordero y los jerarcas petistas y verdes sostuvieron conferencia de prensa. Se les vio de “buen talante”, como se dice, alegres, confiados y algo satisfechos. Denunciaron la compra de votos por los prianistas.

Américo votó en la casilla 1593, ubicada en la Universidad Pedagógica, acompañado de su esposa María. Muy contento y no se atrevió a pronosticar si será el siguiente Gobernador. Con cautela dijo que tendría que esperar los resultados de cómputos.

A las seis de la tarde Américo daría su posicionamiento en una conferencia de prensa.