Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

En el diccionario, la palabra “retroactivo” es un adjetivo sobre algo que tiene aplicación a partir de un tiempo pasado determinado.

En el caso del magisterio, cuando hablamos de “retroactivo” nos referimos al pago que se hace cada año del aumento salarial (generalmente entre mayo y julio) y se calcula desde el mes de enero para básica y desde el mes de febrero para media superior y superior.

Este año el aumento se anunció como un gran logro.

Tanto el SNTE como la SEP plantearon el mayor esfuerzo en el compromiso de la Presidencia de la República por brindar un salario digno a todos los trabajadores de la educación, y eso incluye no solo docentes, sino personal de apoyo e intendencia y administrativos.

Verdaderamente es un poco confuso hacer números considerando los anuncios hechos, principalmente el caso del aumento escalonado.

¿Cómo es esto? Trataré de plantearlo en términos sencillos.

Primero, un aumento del 3% o 2% o 1% a los sueldos menores a 20 mil pesos al mes. Por lo que tomando el sueldo promedio de una plaza de primaria según su categoría, se le estaría dando el 1% adicional al 3.5% en el concepto de sueldo, el 1.8% en prestaciones y un 1% adicional haciendo un total de 7.3% de incremento; otras categorías menores alcanzarán el 8.3% y los de menor salario dentro del servicio a la educación recibirán un 9.3%.

En teoría se escucha bonito, dar más a los que menos tienen. La bandera del Presidente.

No me mal entiendan, ya lo comenté con anterioridad. Un aumento escalonado es justo, sí hablamos de justicia social. Pero sigue sin ser suficiente mientras la mayoría de los docentes no cuenten con las condiciones óptimas y las mismas oportunidades para acceder a una vivienda, a servicios médicos de calidad o a mejoras en las categorías de trabajo. Algunos de estos aspectos están mal y a nadie le preocupa regularlos. Ya ni hablar de la revalorización del trabajo del docente.

Sin duda es una tarea titánica, para Hacienda y la Secretaria de Educación, el cálculo de las distintas categorías, por niveles, con carrera y sin carrera magisterial o con estímulos al desempeño y sin estos. Establecer a partir de qué fecha corren los incrementos y sobre todo el compromiso de cuándo se hará el pago. Los docentes tenemos muchas dudas desde su anuncio en mayo.

El magisterio sigue esperando conocer con qué concepto o percepción se anexarán los sueldos o categorías de aumento en específico el incremento escalonado. No debemos olvidar que el aumento también repercute en el ISR y que es necesario revisar de manera personal el tabulador de retenciones, porque lo más probable es que algunos cambien de nivel y con ello aumente sustancialmente su porcentaje de descuento e impuestos.

Esta semana se pagó el aumento al nivel de medio superior con algunas excepciones (como creen que iba a ser parejo). Nuestro líder sindical dice que el recurso estaba programado para julio y así se hizo. Pero para educación básica no hubo información (aunque también estaba programado para la entrega en esta quincena e incluso en la anterior). El SNTE “platica” con la SET para “acelerar” la entrega del recurso, mientras los docentes esperamos una nómina extraordinaria.

Esta vez no habían salido comunicados ambiguos de nuestras autoridades, simple y llanamente no había información.

Pero el viernes empezó s circular un comunicado por demás específico donde estipulan que “tentativamente” el pago se realizará el 29 de julio; lo anterior se refiere solamente al aumento general. Para el aumento escalonado (oficialmente denominado: incremento adicional de la Estrategia para el Fortalecimiento del Salario), no se tiene fecha ni tentativa porque no se han puesto de acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y la de Finanzas.

Las vacaciones están por llevar y como ya se ha hecho costumbre últimamente, los trabajadores de la educación no tenemos información de nuestras autoridades. Claramente no es una cuestión de dineros (porque cuando se tocan estos temas siempre recomiendan “aprender a administrarse”) es una cuestión de información puntual y oportuna, así como de una comunicación eficaz entre los actores educativos.

Pues bueno compañeros, a esperar el pago del aumento oficial, ya después hacemos cuentas.