El juicio y la muerte

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Mauricio Zapata.-

El juicio empezó. Fue un juicio oral en medio de mucha gente. Chuy estaba sentado frente al Juez, sin embargo, este no podía hacer nada.

Llamó al fiscal Poncio Barios Pilatos, porque aún no se determinaba si el caso era del fuero común o del fuero federal. Quien fuera procurador llegó al lugar para verificar la situación. No quiso atraer el caso y tomó un frasco de gel antibacterial, se lo untó en las manos y dijo que él no se haría responsable del problema.

La gente pedía la continuidad del juicio. Entonces el juez ya había sentenciado: crucifixión, avalada por Pilatos, quien concedió que el público, a mano alzada, concediera un indulto. Ellos eligieron a un bandido de lo peor apodado “El Barrabás”, que estaba encerrado en el penal de Tamatán.

Entonces comenzó el calvario.

Desde las oficinas del Supremo Tribunal de Justicia, en donde se llevó a cabo el juicio, inició el camino hacia la Loma. Chuy sería crucificado en la plaza de la colonia Pedro Sosa. De esta forma, cargó su cruz caminando por el bulevar Praxedis Balboa.

Unas patrullas de Tránsito pararon el tráfico vehicular, desviaron a los micros por calles aledañas y usaron rutas alternas, sin embargo, los pitidos de las bocinas de los vehículos sonaron y resonaron como muestra de desaprobación.

Pero en el camino cayó, primero frente a las oficinas de la Comapa, ahí apareció Mari, la madre de Chuy, quien quiso ayudarle y se llevó un insulto de los policías que custodiaban al acusado. Chuy era un tipo bien parecido, pero con la complexión de los hombres de su tierra: baja estatura, con cara y cabeza grande, ojos claros, chaparro, cazcorvo, moreno, usaba barba y bigote, pelo largo. Siempre andaba con sombrero y botas vaqueras, pero ahora iba con el uniforme de preso: ropa en color caqui, y tenis blancos marca Panam.

La segunda caída fue frente al Sartet, la tercera en donde los micros verdes hacen base. La otra en la Mainero, una más frente a Multimedios, hasta llegar a la plaza. Ya iba muy golpeado. Con un bóxer de metal le iban pegando en la cara y en las costillas, ensañándose con Chuy.

Para entonces, se supo que Judas se había colgado de un árbol, allá por Los Troncones.

Finalmente llegaron a la plaza de la colonia Sosa y Chuy fue clavado en la cruz. Moría de sed. Ya agonizaba y no era para menos, los golpes y la tortura a la que fue sometido era para morir, pero él resistía. En su juventud jugó futbol, de hecho fue defensa lateral del Corre en la época de Armando Arce, pero este no le dio continuidad. Además nadaba y corría mucho, aunque en los últimos años había perdido cierta condición por entrarle a las flautas de harina, de las que era un fanático.

“Señor, perdónalos, estos vatos no saben lo que hacen (…) En tus manos encomiendo mi espíritu”, dijo Chuy y murió.

Chuy Garza López no pudo ser velado como “Dios manda”.

Su cuerpo permaneció en el Servicio Médico Forense, pero debido a la Semana Santa el personal había tomado un asueto y eso impidió que le realizaran la autopsia de ley.

Además, las funerarias habían permanecido cerradas todos esos días, situación que provocó que ni siquiera la madre haya ido a reconocer los restos de su hijo.

La burocracia en la Fiscalía estatal fue más lenta que de costumbre.

Ahí, en el Semefo, permanecía casi congelado el cuerpo del mesías sin que nadie haya podido verlo. Estaba en una cama de aluminio fría, estaba tapado con una manta blanca y en el dedo gordo del pie derecho su nombre: “Jesús Garza López, crucificado” y la fecha en la que supuestamente había fallecido.

El sábado estaba cerrado aquel lugar. Solo había un médico que hacía funciones de velador.

Fue hasta el domingo a mediodía que le permitieron a María ver el cuerpo para reconocerlo. Incluso, no había todavía un acta de defunción, puesto que tampoco estaba abierta la Oficina del Registro Civil.

La mayoría de la gente estaba en La Pesca, otros en Los Troncones y en El Tigre. Y unos más en sus casas haciendo pescado en disco, tal y como marca la tradición.

Mari entró al tenebroso y frío lugar. Iba temblando y aún es shock por la muerte de su hijo.

Cuando ingresó al lugar, vio una enorme luz y después vio que el cuerpo de Chuy se paraba del lugar.

Nadie le creyó y se asumió que el dolor de la madre por el deceso de su hijo la había hecho ver visiones.

El domingo por la noche, finalmente fue enterrado en una tumba en el Panteón Municipal del Cero Morelos. Pocos fueron a la sepultura. Los que llegaron iban de negro en señal de luto.

Pero durante los 40 días posteriores, dicen que Chuy se apareció a muchas personas. Todos asimilan que era un fantasma que se le aparece a la gente.

Hay quien asegura que por las noches les jala los pies. Hay otras versiones que indican que se aparece en la carretera a Padilla vestido de blanco pidiendo raid. Y hay más trascendidos que señalan que pide justicia.

El asunto es que había nacido la leyenda de Chuy en la zona noreste del país y que los muy creyentes exigen que sea beatificado como el Nazareno de Santa Engracia (porque allí nació).

Y fue entonces en donde surgió la leyenda de Chuy Garza López, el mesías que quiso cambiar la vida de los tamaulipecos y que fue traicionado en una carne asada.