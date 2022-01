Truco: ¿Ramiro en Todos por Tamaulipas?

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila

De la misma manera que el proceso-designación anticipada de Américo Villarreal Anaya, causó una conmoción interna en el Movimiento de Regeneración Nacional; en el PAN ésta semana cerraremos como anticipamos, renuncia al cargo y presentación de César Verástegui como precandidato.

Y ya están todos tranquilos, Gerardo Peña y Chucho Nader como co-equiperos finalistas, están claros, bueno, el diputado federal desde hace varias semanas, mientras que el alcalde de Tampico se muestra ya más relajado y hasta con ganas de cobrarles reembolso a sus asesores, que no le informaron adecuadamente.

(Por sus falsos ahorros los conoceréis…)

Así los caminos marcados a Xicoténcatl, como advertimos ayer, mientras que en el PRI, Edgar Melhem terminó por “orillarse para la orilla”, mientras que los gallos tricolores estoy seguro, están prestos a hacer equipo, buscando tener una posición estrategia, que exhiba que en territorio hay una alianza, una real coalición de esfuerzos.

Lo decimos principalmente por Ramiro Ramos Salinas, quien hizo en esta ocasión, un esfuerzo digno de posicionamiento, aun cuando la circunstancia de él, siempre fue no un imposible, pero si, un fuera de agenda del CEN del PRI.

Dicho de otra manera, el neolaredense si le metió esperanza al priísmo, que está lastimado internamente, pero que mucho puede aportar en términos de organización, incluso, allende el directivo estatal, que sigue mejor cargando becerritos, desde su rancho.

Pero esa es otra historia, en el combo con el PRI y el PRD, los tricolores deberían de tener un papel más protagónico, pues saben de organización y estructura. Lógicamente como ya es del dominio público, los pilares operativos de la campaña, entre otros está Luis Enrique Rodríguez Sánchez, ex líder tricolor, consultor, ex alcalde y todos los etcéteras.

Además de Óscar Almaraz Smer, quien ha sido igual operador en Jefe de muchas campañas, además de las propias, ex alcalde, ex diputado local, ahora federal, ex secretario, así que ellos, tengo la sospecha, van a incorporar a todos los que como Ramiro Ramos Salinas están abonando a la causa de Todos por Tamaulipas.

Así que atentos que como les digo, la semana pasada Morena y sus escándalos de Unidad, los reclamos de sutiles y los abiertos como los de Maki Ortiz, quien aguas tiene en 20 por ciento del padrón en el territorio, que administra su hijo Carlos Peña.

Pero esa es otra historia, yo solamente les comento que atentos, porque esta jornada y las por venir, serán, además de intensas, muy interesantes. Y ya veremos si dejan de “maceta” a Edgar Melhem en el CDE o si avanza la presión en su entorno.

Que si los juicios femeniles, que si las deudas, que si sus “borregadas”, que sus compromisos guindas, que eso apenas al tiempo, mientras que las coaliciones se quedan en el proceso de que el IETAM resuelva los documentos de coalición de los partidos, algo que se entoja de rutina.

Jueves, cambios, de formalización de una ruta que empezó hace seis meses, en pro de Verástegui, mientras que en el caso de Américo, tiene desde que empezó su senaduría, es decir al menos 3 años que empezó a liderar las encuestas, empujadas eso sí, con todas sus letras por Mario Delgado y por un espónsor especial, el diputado federal Erasmo González a quien muchos ven como secretario general, en caso de ganar, obviamente.

Lo mejor de cada casa…

Y esta vez nos llaman la atención dos casos, ayer decíamos de Lalo Gattas quien en reunión con los medios de comunicación afirmaba que ha corregido entre otras cosas el sistema de limpieza con una eficiencia de 105 por ciento, al 100 más tres camiones listos adicionales para la cobertura.

El otro, ya lo hemos sostenido es Armando Martínez en Altamira, y se los digo porque es muy importante. Dedicado a trabajar y no a grillar como muchos otros de todos los colores.

Y eso siempre se lo reconoceremos porque como luego digo, en el caso del altamirense y el de todos, si quieren ayudar a sus gallos ya sea de Morena o del PAN, hacer un mejor trabajo por la sociedad sumará más votos que simplemente contravenir como extrategia mediática y en eso, Armando es de los que está duro y dale en el territorio de que chamba mata grilla. Vientos…

Nostra Política.- “La televisión destruye sistemáticamente la diferencia entre lo normal y lo anormal, porque en sus parámetros lo normal carece en sí de interés suficiente y siempre habrá entonces que enfrentarlo a una alternativa. Su criterio no es la difusión de los valores y los principios sino el provocar el mayor impacto”. Robert Spaemann.

