Lo que se dice…

DISTRACTOR.- Lo que sucedió en Tuxtla Gutiérrez es muy grave. En primera, porque se muestra a un Presidente muy pequeño ante un grupo de manifestantes, que tengan razón o no, lo ponen en riesgo, si es que es verdad ese suceso. Y cuestiono la veracidad de lo ocurrido, porque López Obrador es un maestro en el arte de la distracción y los montajes, que lo dejan ver como un tipo sin preocupaciones, sin escoltas y sin miedo a las protestas de la gente. Me parece que no debió suceder. Que si fue real la manifestación, debieron preverla y no arriesgar al mandatario. Y si no fue real, pues estamos en manos de un mandatario berrinchudo e intolerante, capaz de hacer todo lo posible para que hablen de él. El tema es grave, y la imagen que queda es la de un hombre postrado en el asiento de un vehículo sin saber qué hacer.

TRUCO.- Otro tema, que también parece distractor, es el avance de las aspiraciones del secretario general de Gobierno, César Verástegui. Y es que en las dos últimas semanas su actividad en redes, la opinión de analistas y el trabajo de operación política se ha incrementado. Y digo que parece distractor porque quizás no sea él el candidato del PAN a la gubernatura. Desde luego que no se le está descartando, pero tanto movimiento en tan pocos días, parece extraño.

TRANSICIÓN.- Esta semana inicia el proceso de transición en los 43 ayuntamientos de Tamaulipas. Serán semanas intensas, sobre todo en aquellos municipios en donde habrá alternancia, y tanto los que salen como los que entran estarán en la pugna de los consensos, de los detalles, de no dejar cabos sueltos por ningún lado, y sobre todo, de establecer las condiciones para que ese proceso sea lo más transparente posible. Hay quienes llegan con sed de venganza y quieren analizar punto por punto, coma por coma y, sobre todo, número por número. Saldrán chispas.

VERDES.- Según fuentes allegadas a San Lázaro, el Partido Verde y Morena están sentados en pláticas intensas para negociar. Los ecologistas son el fiel de la balanza en la conformación de la Cámara de Diputados en la siguiente legislatura y están vendiendo caro su amor. Hay voces que indican que están dispuestos, incluso, a ceder a varios de sus diputados a la bancada morenista, a fin de que estos tengan la mayoría absoluta y encaminar las reformas que quiere el presidente López Obrador. La pregunta es: ¿A cambio de qué? Aseguran que van por dos gubernaturas, entre ellas la de Tamaulipas, es decir, darían a varios legisladores a cambio de que ellos encabecen la alianza en dos de las entidades que renovarán su Poder Ejecutivo. Los de Morena no ven nada mal este trueque.

CAMBIOS.- Será a finales de la semana que viene cuando se den a conocer los cambios en el gabinete del gobernador Cabeza de Vaca, en donde se menciona que serán tres secretarías y cuatro subsecretarías. Los diputados locales que dejarán pronto su curul son los que encabezan la lista de agraciados.

