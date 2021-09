Las clases ya iniciaron

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Las clases dieron comienzo con muchos ánimos, tanto presencial como virtual. Las redes se llenaron como cada inicio de ciclo escolar de fotos de padres orgullosos y docentes motivados al trabajo que enfrentarán de acuerdo al calendario de 200 días o 190 según sea el caso.

Estas primeras dos semanas se trabajarán actividades denominadas remediales para intentar cubrir un poco los rezagos por los últimos 17 meses de actividad. En redes docentes nacionales comentaban el malestar, en algunas escuelas no fue nadie a pesar de la emoción de la mañanera de nuestro Presidente que despertó a su pequeño a las 6:00 am. Por cierto, me gustaría saber ¿a qué escuela va? porque su orgullosa mamá también compartió los beneficios de que él regrese a clases; como psicopedagoga y con mi experiencia lo comparto, pero como docentes preferiría que me explicaran las condiciones de la institución a la que asiste.

Las cosas resaltables de este inicio son los kits de limpieza que llegaron a las escuelas por parte de bienestar que no duraron ni la primera semana. En la mayoría de las escuelas públicas de los 19 municipios tamaulipecos que volvieron al trabajo presencial llegaron los kits con mochilas, uniformes y útiles escolares, muy azules, por cierto, y las fotos en redes oficiales no se hicieron esperar, pero en ninguna de ellas vi gel antibacterial como material escolar junto con los lápices. Las autoridades han participado en el mantenimiento y sanitización de las escuelas y eso es de aplaudirse.

Aun así, en el centro de la Ciudad se observaron largas filas la semana pasada en papelerías y comercios para la compra de útiles escolares y sin muchas medidas de prevención, considero que deberíamos priorizar por salud. Una propuesta habría sido invertir en sanitizante, cubrebocas y gel y reciclar los útiles escolares del año pasado. Pregunta ¿Para qué quiere un niño otra mochila si la del año pasado quedó nueva?

La prioridad es el regreso a las aulas, lo entiendo y lo comparto. Una amiga que es médico en España me dijo que la probabilidad de contagio para los niños es más alta incluso en casa (o donde anden) que en una escuela que toma las medidas necesarias y entiendo su punto, aunque compartimos la idea de que los contextos son completamente diferentes. Respeto totalmente que son los padres de familia quienes tienen la última palabra sobre si deciden o no enviar a sus hijos a la escuela.

Por último, los directivos de cada escuela serán los encargados de organizar junto con los comités los filtros y la sanitización de las instituciones. Para esto se requieres recursos y bastantes. ¿De dónde van a salir? ¿Quién aportará estos insumos? ¿Los padres de familia? ¿La autoridad educativa local? Considero que esto es sumamente importante de considerar porque, aunque la educación sea gratuita el mantenimiento de las instituciones nunca lo ha sido.

Esta idea relacionada con las cuotas escolares merece un análisis exhaustivo, pero por el momento basta con decir que, aunque estén prohibidas y varios partidos políticos se llenen la boca de decir que hacen leyes al respecto, hasta ahorita no hay respuesta sobre quien debe cubrir estas necesidades, que hoy en tiempos de pandemia son mayores.

Como docente hago un llamado a los padres de familia para considerar estas aportaciones voluntarias como una necesidad real para la educación de calidad de sus hijos en todos los niveles educativos y no escudarse en que no es obligatorio hacerlo. Claro que es un “derecho” negarse a pagar, pero seamos conscientes de la situación actual.

Sí las escuelas de todos los niveles educativos quieren volver a las actividades presenciales se requiere una gran organización de recursos y un verdadero trabajo colaborativo y de gestión. No bastará con buenas intenciones.

Colega docente… “el momento de luchar es ahora”.