Alfredo Arcos

En 1927, cuando se desplazaba a bordo del Vauban hacia Buenos Aires, Alfonso Reyes comparte a Carlos Pellicer algunas impresiones de su paso por Brasil. Describe a atractivas cariocas:

En las solapas, diamantes,

y rubíes en los senos;

los ojos, aguamarina;

nácares en… ¡bueno, bueno!

Otro episodio, ya viejo y alejado de las lides amorosas, cuando escribía su “Homero en Cuernavaca”, Reyes solicita a una joven el placer ya no de poseerla, sino de contemplarla:

A quien ya no presume de galano

y empieza a descender el precipicio,

otórgale la prez del veterano

que con razón rehúsas al novicio:

déjame que te tome de la mano

mientras con la mirada te acaricio.

En estos dos momentos se manifiesta el Reyes sicalíptico, al que Coral Aguirre saca jugo en su reciente novela Dónde vas Alfonso Reyes (UANL, 2021). La historia comienza en Monterrey, Reyes se entrevista con Héctor González, es 1927; los días previos a su partida a la Argentina en calidad de embajador. En el país austral conocerá a la crema y nata de la intelectualidad porteña; se reencuentra con su amigo y maestro Pedro Enríquez Ureña, por intermediación de este conoce a Nieves Gonnet en una de sus tertulias postineras. Entre ellos, sin importar que ambos eran casados y con hijos, nacerá una pasión abrasadora. ¿Cómo contar esta historia, si una de las voces que se elige es la primera persona? Coral responde:

“Habría que comenzar, cuando uno escribe un cuento, una novela, un ensayo, un drama o una historieta, habría que comenzar aclarando la naturaleza polimórfica de nuestra conciencia. Por pura bondad, ¿no? Para que el lector no crea que yo soy yo y él es él”.

Coral Aguirre da vida a un Reyes intimidado por la personalidad de Gonnet: “En ti, contigo, Nieves, el amor es bravo, puro, sin ternezas inútiles, sin disimulos infantiles…” No nos es ajena la simpatía que Coral Aguirre tiene por Alfonso Reyes (la lectura de Junta de sombras le cambió la vida); no menor es la que le inspira Nieves Gonnet, una de esas mujeres rabiosamente libres que rompen el molde de su época; a ella no le bastan las migajas, ella demanda atenciones, ella elige. No por nada, al paso de los años y ya caduco el romance Reyes aún la recuerda: “Pero tu recuerdo no desaparece, Nieves; y aunque tú creas que los volcanes que se ven desde el Valle de México son monstruosos, son de lo más hermoso que existe; con decirte que uno de ellos me recuerda a mi Nieves perpetua”.

Contrariando el precepto de no decir sino cosas buenas de los muertos (De mortuis nil nisi bonum), Voltaire opinó que no había que tener con ellos miramientos, merecen la verdad: “… on ne doit, aux morts, que la vérité”. A esa verdad se fía Coral Aguirre; a la verdad, claro, embozada detrás de la ficción.

Dónde vas Alfonso Reyes le hace compañía a un trabajo previo de Coral Aguirre: Lenguaje y deseo. La correspondencia de Alfonso Reyes y Nieves Gonnet (UANL, 2018). Este par no desmerece ante el conjunto: las relaciones culturales y afectivas entre México y Argentina son la cinta de Moebius por la que se desplaza la obra de Coral Aguirre.