Pepe Braña, abusivo y tracalero

Azahel Jaramillo H.

Cuando el año pasado José Braña Mojica pidió a la periodista victorense Perla Anzúa que fuera la jefa de comunicación social de su campaña para diputado local por el partido Morena, ella se puso feliz y se aplicó. Quedaron que al final él le pagaría por trabajo en la campaña. Braña ganó la elección.

Ahora que Pepe Braña ya es diputado, la licenciada Perla Anzúa ha batallado muchísimo para recibir su paga. A duras penas el diputado de Morena le ha ido pagando en abonos, dos o tres mil pesos. Perla le ha reclamado, pero Braña se le esconde y muy poco le ha pagado de sus 45 días de trabajo en campaña.

¿Quién es Perla Anzúa? Es una acreditada reportera victorense, con estudios universitarios, con cualidades de liderazgo, que por un lapso de tres años fue presidenta de la Unión de Periodistas Democráticos (UPD), de Ciudad Victoria.

“José Braña Mojica es un abusivo, falto de palabra y falto de empatía, sin valores, misógino y sin solidaridad”, me dice la licenciada Perla Anzúa.

Y cuenta: “Fíjate que yo empecé a trabajar en su campaña para diputado por recomendación de la maestra Nora de los Reyes, quien debo decirte es una gran persona, un gran valor en Morena. Y fíjate, que en plena campaña yo me enfermé de covid. Me contagié porque en el ejido Caballeros subí a mi carro a dos muchachitos que ayudaban en la campaña y que –yo no sabía– estaban contagiados de covid. Total, que ya contagiada me encerré en mi casa, desde donde seguí trabajando para la campaña. Y has de saber que el tal Braña no fue siquiera para llamarme, y animarme. La señora esposa de Braña, debo decirlo, sí me mandó mensajes de aliento. Y debo decirte, y ahorita que te cuento, siento ganas de llorar, en esos días que estaba yo con covid, que haz de cuenta que hubo días que me la pasé sin nada de dinero”.

Y añade Perla Anzúa: “Y Pepe Braña ya ganado, se esfumó. Todavía me debe mucho de lo que quedó de pagarme”.

Y me cuenta Perla: “Fíjate que María Lupe Jaramillo en su columna “Desde mi trinchera vietnamita”, escribió sobre este abuso del diputado Braña”.

Escribió Mary Jaramillo: “Durante el proceso electoral Pepe Braña contrató un equipo comandado por la compañera Perla Anzúa Martínez, el Contador Lino Bonilla y a Jenifer como fotógrafa, y yo de lejos dando algunas opiniones, digamos, consejera, al final y luego de que se le entrega la constancia de mayoría, el diputado electo prefirió esconderse, no dar la cara y claro, no pagar.”

Y pontifica Mary Jaramillo: “Hoy el diputado Braña siente que lo merece todo por algo muy simple; porque es sobrino de López Obrador”.

Y revela: “Por cierto y a propósito del Dr. Américo Villarreal Anaya, lo más suavecito que Pepe dice del aspirante a candidato a la gubernatura de Morena, es que es un malagradecido. Allá el Médico si lo sigue teniendo en su equipo”. Que quede entendido y que quede anotado. Feliz fin de semana. NOS VEMOS.