La salud presidencial

Mauricio Zapata

Los Presidentes tienen un nivel de vida de mucho estrés, y su salud es un tema de seguridad nacional.

Se deben someter a estrictos exámenes médicos cada determinado tiempo. Tres o cuatro al año.

Antes de López Obrador, un helicóptero aterrizaba en Los Pinos y trasladaba al mandatario en turno al Hospital Central Militar. Ahí permanecía y lo checaban desde el primer cabello hasta la última uña del pie. Literal.

Podía estar ahí todo el día, y si detectaban algo le suministraban de inmediato medicamentos. Todos, o al menos desde López Mateos hasta Peña Nieto habían salido bien librados.

Hubo casos en que si debían ser sometidos a un tratamiento más estricto, lo seguían al pie de la letra; debían seguir estrictamente las indicaciones. Tenían dieta muy rigurosa.

No se informaba porque (eso sí) era algo de rutina. Y además, el anunciar que fue al médico podía generar especulaciones y eso no es muy recomendable. Al contrario.

El caso de López Obrador no debe ser diferente. Y más por sus antecedentes médicos, que ahora, con la carga de trabajo, debe estar mucho más vigilado.

Lo que sucedió el fin de semana no debe extrañarse. Insisto, es algo normal, aunque lo del cateterismo es preocupante.

Es obvio que deben tener un “testamento político”, pero en mente. El decirlo, genera más especulaciones y patadas por debajo de la mesa que desestabilizan a los presuntos herederos y le generan ciertas grillas que no son benéficas para nadie.

El asunto es que este tema no ha sido tratado como debiera ser. Y no se trata de ser transparentes, sino de no generar situaciones que puedan preocupar a los sectores social, financiero y político. Por el bien del país.

No se trata de opacidad, sino de un tema de seguridad nacional.

Ojalá, por el bien del país, no le suceda nada malo al mandatario nacional. Pero en caso de que esto pase debe tener en claro que el país no es de él; y él no es el país. Hay leyes claras y será la Carta Magna la que hable, no una instrucción post mortem.

