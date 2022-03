Del cotilleo a la murmuración

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Pérez Ávila

Carlo Collodi, no Gepetto, fue el creador de Pinocho, el muñeco cumplió 141 años de vida, convertido en una de las contradicciones más satíricas de la literatura, porque si usted llega a preguntar, todos le dirán lo mismo: le crecía la nariz cada vez que mentía. Sin embargo, ese muñeco de ficción, al que los años no le han quitado una sola astilla, protagonizó toda clase de peripecias, aventuras y lances épicos, que uno, o todos, podamos imaginar.

Decía Margaret Thatcher que no bastan los ideales colectivos, si en el corazón de hombres y mujeres de la política no alienta una llamada hacia algo más grande que ellos mismos. Tome, como un asunto crucial, lo de la seguridad nacional. No sé si pasa lo mismo que con frecuencia se registra en Nuevo Laredo, donde los choques con unidades de la Guardia Nacional muestran a soldados imponiendo el terror, no el respeto. Los periódicos, en el caso específico, “El Mañana”, informan, pero se abstienen de ponderar los hechos.

Por otro lado, en el llamado “profundo sur tamaulipeco”, el candidato único de Morena al Gobierno del Estado, Américo Villarreal Anaya, denunció una guerra sucia en su contra, aduciendo que sus enemigos, “Mienten, traicionan, y roban a Tamaulipas”. Sobre eso, yo diría que todos mienten, pocos traicionan, y muchos roban. En tono encarecido, le solicitaría al morenista que, en la denuncia que va a presentar ante autoridades federales, recalque los nombres de los mentirosos, traidores y rateros. Dice que ponen en riesgo la seguridad de él, de su familia, y del pueblo tamaulipeco. Yo soy pueblo. Si esos mentirosos, traidores y rateros, me ponen en riesgo, quiero saber quiénes son, para cuidarme bien de ello… ¡Nombres, tocayazo de Américo Vespucio, nombres!

El contrasentido, ese absurdo endémico azteca que hubiera fastidiado a Franz Kafka, se refrenda con la denuncia presentada por don Américo, ante una Agencia del Ministerio Público Federal “contra quien resulte responsable por difundir videos en redes sociales, con aseveraciones falsas y, que ponen en riesgo su seguridad y la de su familia”. Al menos se cuidó de decir que también la de los tamaulipecos.

Si al ciudadano “lo angustia lo absurdo de la vida”, de acuerdo con la visión de checo Kafka, residente en Austria, quien escribía en alemán, ya es de imaginarse la zozobra, hasta el punto del sobresalto, que acompañó a Santiago Nieto Castillo, mientras ordenaba sus apuntes sobre “la evaluación de corrupción para México”, donde da a conocer el diagnóstico del “Lakers Council”. Países con menos corrupción en el continente, Uruguay, Chile y Puerto Rico. Corruptos hasta el tuétano, Honduras, Guatemala y Venezuela. México está considerado corrupto, pero no tanto como los señalados en calidad de modelos negativos, denigrantes, oprobiosos y molestos. Me dejé llevar por la encuesta de quienes nos observan, desde el exterior, sesgándome de lo esencial del asunto. Don Santiago se justifica, o lo intenta, aduciendo que todas las denuncias en su contra, por abuso y conducta indebida, “han sido presentadas por opositores a la 4T”. Le pregunto: ¿Quién de los morenitos se atrevería a desafiar la indignación presidencial? Y…

Y a propósito de carácter presidencial, clausuremos hoy la tarea hebdomadaria, con un apunte a esa jalada grande llamada, en forma indebida además, “revocación”. Es indebida, por la sencilla razón de su acepción gramatical. Si se va a votar a favor o en contra de la permanencia en la presidencia de López Obrador, lo correcto es OPCIONAL. En fin, ya sabemos que lo heteróclito, es del todo imposible quitárselo a los políticos totonacos.

Si de cada cien electores potenciales, 39 o menos sufragan, la indebidamente llamada “revocación de mandato” carecerá de licitud. Un fugaz, pero muy caro, sumamente oneroso ejercicio “democrático”.