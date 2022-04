Vacaciones de Semana Santa

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

Luego del regreso a la totalidad de los alumnos a clases presenciales llega el periodo vacacional de Semana Santa. La verdad es que muchos niños y jóvenes apenas estaban “agarrando el ritmo” y nos enfrentaremos otra vez a estar en casa, algunos sin hacer nada. Esperemos que al regreso no sea difícil y “volver a comenzar” con la adaptación de horarios de alimentación, sueño y rutinas para todos.

No es culpa de los maestros, nosotros no hacemos el calendario.

Pero la verdad sí nos es necesario este periodo de descanso, porque la mayoría hemos andado de la seca a la meca con toda la burocracia que implicó el volver a clases presenciales y al modelo de trabajo hibrido.

Al parecer este modelo mixto, donde los alumnos pueden optar por quedarse en casa termina también y los maestros han dejado (o están por hacerlo) de mandar actividades o planes de clase a la casa. Vamos a dejar de dobletear trabajo. Podemos ver la luz al final de túnel.

Como lo comenté con anterioridad las escuelas no fueron punto de contagios para el covid y ese es un gran logro de los maestros y directivos de cada plantel. Veremos qué pasa en las vacaciones y las grandes reuniones familiares, fiestas religiosas y playas, ahí ya no es nuestra responsabilidad.

Los alumnos llevan “tareas” y recomendaciones, pero al final de cuentas lo que hagan será decisión de los padres y veremos cómo nos los devuelven para la ultima parte del ciclo escolar.

Por su parte nuestras autoridades siguen sin ponerse de acuerdo sobre las estrategias para atender el rezago educativo (que dicho sea de paso solo es cuestión de comunicación o asistencia a las escuelas).

Como siempre, la mayoría está enfocada en cuestiones administrativas que lejos están del aprendizaje. Reportes constantes de inasistencias, llenado de evidencias, encuestas, condiciones de las escuelas y evaluaciones; ya inician también con los cursos para los maestros (como si no tuviéramos suficiente trabajo).

Otra cuestión administrativa importante es la organización o reubicación de los maestros con doble plaza que estaban adscritos a las escuelas de tiempo completo (ETC), sin ninguna lógica se les dice prácticamente que busquen dónde acomodar todas sus horas en turno vespertino.

De igual manera, la imperiosa necesidad de poner al funcionar la modalidad de “ampliación de jornada escolar” que sustituye al programa ETC que aún no tiene ni pies ni cabeza, y mucho menos recursos ¿No se supone que por eso se quitó Tiempo Completo, por los recursos?

Bueno pues esperemos.

Por último, hablando de cuestiones administrativas siguen en redes señalando escuelas en varias ciudades (incluida Victoria) que no tienen suficientes maestros para atender al cien por ciento de la población escolar en clases presenciales. Y obviamente reclamamos a USICAMM por no hacer asignaciones, cambios, o lo que sea.

¿Sí saben que quien tiene que validar esos lugares es la SET?

La verdad es que los niveles no se han puesto de acuerdo porque entre las quejas podemos encontrar: primarias, jardines de niños, secundarias y demás. No hay ni a cuál irle.

Obviamente, es el SNTE el encargado de defender los derechos de los maestros y facilitar o solicitar estas validaciones de todos esos lugares donde no hay maestros (y que dicho sea de paso cada grupo sin maestro son alumnos que no reciben la atención que necesitan, y eso sí impacta directamente en su aprendizaje). Pero bueno, como lo he dicho más de una vez, este elefante blanco está más preocupado por cuidar sus intereses y pendientes del cambio seccional, que ya viene y ya viene y nada más no ha llegado que por los niños sin maestro.

Cuestiones administrativas hay un montón, pero todas tendrán que esperar a después de las vacaciones, porque ya nos fuimos.

Muy merecidas para algunos y necesarias. Colegas a descansar y a cuidarse.