Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

Esta semana se conmemoró el día de la mujer (8M), para los docentes irónicamente la noticia no la dieron las marchas o la lucha de derechos, sino la indiferencia de algunas escuelas hacia las protestas de sus alumnas y en el otro extremo la celebración y festejo de otras instituciones para “el ser más bello de la tierra” (léase la anterior frase con sarcasmo) que dicho sea de paso es una frase del Día de la Madre…

Porque obviamente mi mami es el ser más bello de la tierra, todo el año, pero también una mujer trabajadora, jubilada, gran guerrera, que cuando muy pequeña salió de su zona de confort para superarse y mejorar su estabilidad económica y social y así la de su familia, que me ha enseñado a ser resiliente con ejemplo de vida.

Por otro lado, la neurociencia considera que las personas resilientes tienen un mayor equilibrio emocional frente a situaciones de estrés, soportando mejor la presión; estas habilidades son indispensables en nuestro trabajo con alumnos, deberían estar plasmadas en nuestra práctica diaria puesto que son necesarias para tener alumnos (y en un futuro adultos) socialmente responsables.

Como dice una frase, de que le sirve a un alumno saber colocar España en un mapa si no sabe qué hacer con sus emociones, como miedo o ira, en el día a día.

Volviendo al tema del 8M.

Este día, de manera internacional se conmemora y honra la lucha de todas las mujeres a favor de sus derechos, equidad, igualdad y justicia. No buscamos aliados, no buscamos reconocimiento ni aceptación de otros, es una cosa de sororidad.

La palabra sororidad se deriva de la igualdad entre mujeres, cuando nos prescribimos como iguales y buscamos cambiar la realidad debido a que de una u otra manera todos hemos experimentado opresión.

Lamentablemente, la educación a lo largo de la historia ha sido un claro ejemplo de un sistema patriarcal, pocas mujeres han llegado y permanecido en los altos mandos de nuestro sistema educativo o de nuestro sindicato, por meritocracia, aun cuando el mayor número de docentes seamos mujeres.

Un claro ejemplo es la entronización del magisterio tamaulipeco, donde solo observar las fotos refleja que la mayoría de los reconocimientos son para hombres, cuando el mayor porcentaje docente es y siempre ha sido de mujeres.

¿Quién no ha leído a manera de chiste las reglas para una maestra de escuela? Creo que se trata de una lista de los años 50, donde la “señorita” docente no podía salir de la casa del maestro después de las 6 de la tarde ni hacerse acompañar de hombres que no fueran su padre, marido o esposo… entre otras, estas situaciones eran causa de despido. Aunque ahora lo tomen como meme, si lo pensamos… NO ES GRACIOSO.

Mi perspectiva como docente y especialista es clara, trabajar a favor de la inclusión.

Empecé mi labor en educación cuando aún era practicante, muy joven la verdad. Mi plaza me la gané a los 22 años, así empecé a enfrentar la experiencia de los maestros que creen que nadie sabe más que ellos. Muchos o muchas de nosotras hemos escuchado al inicio de la carrera el término “mija” o “hija”, además de otros apodos para no llamarnos por el nombre o cargo. Exigir que me llamen maestra no es por ególatra, no hacerlo sí es minimizar nuestro valor.

Les pasa a las doctoras también cuando creen que son enfermeras; a las ingenieras cuando creen que son secretarias, entre otros muchos ejemplos. No me refiero a que el cargo esté mal, las mujeres podemos ser lo que queramos, sino a esas acciones que minimizan el logro de las mujeres y es cuestión de educación.

Otro aspecto que impacta en el que hacer de las maestras en algunas escuelas, sobre todo de comunidades pequeñas son las creencias religiosas… ¿pero qué la escuela no es laica? Bueno eso lo veremos en otro momento.

El otro día me tocó ver un funcionario referirse a otra funcionaria de similar jerarquía como “niña” en un evento oficial; esta misma persona saludó a varias operativos y mientras que a las mujeres les daba abrazo o una palmada, incluso en la cabeza… a los caballeros los saludó de mano.

Insisto… es una cuestión de educación… misoginia a la orden del día o simple y llanamente es algo cultural. No sé que opinen ustedes.

No hay necesidad de hablar del nuevo equipo de la SET que está muy lleno de mujeres en los altos mandos; pero, si tienen mi apoyo, no es por el hecho de serlo, sino porque reconozco el camino recorrido y la ardua labor que hacen desde sus trincheras.

En relación al 8M, los maestros no podemos ni debemos cerrar los ojos a cosas que de verdad están sucediendo. Si bien, cada quien es libre de tomar este día como le conviene, esta libertad no quiere decir que la violencia no exista solo porque algunos decidan ver este día con otros ojos.

Estamos en construcción y el docente (las maestras en este caso) como agente de cambio es quien tiene el mayor impacto.