Competiría Luisa Álvarez por la Rectoría de la UAT

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Bajo el lema “Retomemos el rumbo. Recuperemos la esencia de nuestra Universidad”, la catedrática Luisa Álvarez Cervantes solicitó formalmente su registro como aspirante a ocupar la Rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) para el periodo 2022-2025.

Al iniciarse este jueves el proceso para la sucesión rectoral, la aspirante solicitó a los presidentes de los consejos técnicos de las dependencias académicas de la UAT, se dé entrada a su candidatura la cual, dijo, sería la primera vez que una mujer busca ese cargo.

“Me permito solicitar atentamente convoque a sesión extraordinaria con carácter de urgente, con la finalidad de solicitar ante el Consejo Técnico que tiene a bien presidir, la presentación de la suscrita Dra. Luisa Álvarez Cervantes como candidata a rectora de esta máxima casa de estudios”, precisa.

La aspirante añade que fundamenta su solicitud en el artículo 28, fracción 2 del Estatuto Orgánico de la UAT, “en el entendido de que cumplo con los requisitos establecidos en el Artículo 27 del estatuto mencionado”, los cuales enumera:

“I. Ser mexicana; II. Ser mayor de 30 años; II. Poseo título de Licenciada en Ciencias de la Educación con Opción en Ciencias Sociales. Que es una carrera que se ofrecía en la UAMCEH-UAT; IV. Poseo grado de Maestría en Historia. Que es un programa a fin, que se ofrece por la UAT-UNAM; V. Tengo una antigüedad de 28 años al servicio de la UAT en actividades docentes y de investigación”.

Asimismo: “VI. Cuento con productos y publicaciones académicas; VII. Gozo de estimación general como persona honorable y prudente; VIII. No soy ni he sido ministro de algún culto religioso; IX. No soy funcionario ni empleado en los gobiernos de la federación, del estado o los municipios”.

Álvarez Cervantes menciona que su solicitud de que convoque de manera urgente para este mismo jueves al cuerpo colegiado, se deriva de que en la convocatoria en la cual aspira a participar, contempla el 20 de septiembre de 2021 como recepción de propuestas de candidatos para rector.

Además de que los consejos técnicos para las sesiones extraordinarias, deberán notificar la convocatoria para sesionar cuando menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la sesión (Artículo 27, reglamento de funcionamiento de los Órganos Colegiados).

Añade que el estatuto orgánico establece que los consejos técnicos podrán proponer candidaturas, esto es que sin importar la dependencia académica de la aspirante el consejo la puede proponer.

“Lo anterior sería histórico que la UAT admitiera por primera vez una mujer como candidata, aún más importante sería que los consejos técnicos y la Junta Permanente admitiera por primera vez en la historia reciente dos candidatos. Les reitero que mi candidatura es claramente académica, abierta y transparente. Confío en que harán lo que a derecho procede y admitir mi candidatura”, concluye.