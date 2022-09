Cultura para un Tamaulipas humanista y unido

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Libertad García Cabriales.-

La cultura, como todo cultivo, produce frutos: Margarita Mass

Uno de los problemas cardinales de Tamaulipas ha sido la desvinculación social, la falta de lazos fuertes entre sus habitantes que fortalezcan la unidad y con ello, la economía, el bienestar y el desarrollo humano. Y la falta de integración tiene su origen en muchos factores, entre ellos nuestra posición geográfica, la extensión territorial, la desarticulación entre ciudades y por ende, la poca afinidad entre los ciudadanos de unas y otras poblaciones, especialmente de las más lejanas. Piense usted en lo que une a un habitante de Nuevo Laredo con uno de Tampico y comprenderá la premisa.

No lo digo sólo yo. Lo han dicho muchos estudiosos. Lo que en otras partes pudiera ser potencial, en Tamaulipas se ha convertido en problema histórico: atomización social. Y si no existe la necesaria integración, sentido de pertenencia, lazos fuertes entre la población; se generan también otros problemas de sobra conocidos: pobreza, violencia, injusticia, escasa participación ciudadana y malos gobiernos. A una sociedad desunida se le domina, se le engaña y se le daña muy fácilmente. En contrario, una sociedad cohesionada se fortalece considerablemente. Y no se trata de menospreciar las regiones y sus identidades, sino de forjar un “ser tamaulipeco” íntegro, fuerte, valeroso. Una comunidad orgullosa de habitar Tamaulipas y capaz de construir desarrollo social, económico y humano.

Hay muchas formas de integrar a una sociedad, pero estoy cierta que una de las más poderosas y efectivas es la cultura. Y no estoy hablando solamente de política cultural; sino también de ese fundamento de toda sociedad que se va creando y recreando en cada casa, escuela, plaza, comunidad. La cultura está viva y es espejo de una sociedad. La cultura, como define bien la UNESCO, es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad y engloba además de las artes y letras, a los modos de vida, los derechos, las tradiciones, las creencias y los valores.

Así pues, la cultura no se hace en los escritorios de gobierno, porque pertenece a una sociedad, le otorga valor, le da sentido, le proporciona identidades y dimensión simbólica. Además, está la “política cultural”, distinta, pero en el mismo sentido, puesto que las acciones y especialmente los procesos dirigidos desde las instituciones, son fundamentales para el desarrollo humano integral de la sociedad. Por desgracia, muy pocos consideran a la cultura como factor productivo, muchas veces se ha visto al quehacer cultural como algo banal, como un adorno, incluso como “glamour” y eso se refleja en los escasos presupuestos destinados al rubro, en la poca preparación de los funcionarios asignados y en la deficiencia de proyectos y planeación estratégica desde las oficinas.

Si el gobierno entrante asume la fundamental importancia de la política cultural en la transformación humanista, estará tendiendo sólidos puentes de entendimiento en una sociedad polarizada y muy especialmente estará favoreciendo la integración social, uniendo a los habitantes de los 43 municipios de Tamaulipas a través de la fraternidad, afirmando el “ser tamaulipeco”, con sentido de pertenencia y orgullo por lo que somos y anhelamos. Y repito, no para “imponer” una identidad inamovible, sino contribuir a enriquecerla cada día, integrándonos todos a través de las vivas historias regionales.

Y la cultura enriquece además la vida política, porque con ella se construyen también procesos de paz, armonía social, diálogo. El lenguaje de las artes y los artistas, la historia, las tradiciones, las formas de relacionarnos, incluso la rebeldía ante lo indeseable, son reflejo de la riqueza cultural. Porque, como bien dicen los analistas de la cultura: la diversidad no equivale a perder identidad. “Poner a convivir las diferencias” es el reto. En ese sentido, a nuestro estado, rico, grande y diverso en manifestaciones culturales, le urge una digna atención al rubro, para hacer una real transformación social. Promover el arte y las tradiciones entre regiones, pero también favorecer intercambios artísticos y la energía de nuestros creadores en todas las disciplinas y localidades. Promover la lectura, contribuir a la conservación y difusión de nuestro patrimonio tangible e intangible, apoyar la creación y difusión de la historia, fortalecer valores cívicos, provocar participación de los jóvenes, construir comunidad y ciudadanía entre otros muchos procesos para pensar y sentir. Procesos que sin duda contribuyen a crear vínculos fuertes entre los tamaulipecos y son referente incuestionable en un gobierno humanista.

Y el tema no es privativo de los gobiernos. Cada uno de nosotros podemos hacer cultura para crear cohesión, lazos afectivos, convivencia entre regiones. Como ciudadana, pido respetuosamente al gobernador Américo Villarreal, atención, recursos y dignidad para la cultura y las artes con funcionarios conocedores y honestos; pero muy especialmente con un mandatario de puertas abiertas al diálogo y las propuestas de la comunidad cultural y la ciudadanía en general. Frente a la fragmentación y la polarización, a Tamaulipas le urge integrarse en torno a un proyecto realmente humanista. La oportunidad para transformar y escribir buena historia es única y pasa pronto. No la dejen pasar.