La peligrosa visita del Presidente

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Daniel Santos Flores

El presidente Andrés Manuel López Obrador estará en tierras tamaulipecas en los próximos días y con él vendrán algunos funcionarios del gabinete para hacerle compañía en la agenda que llevará a cabo en esta bendita tierra.

¿Por qué digo peligrosa visita del Presidente?, vamos a inaugurar esta lista con los de casa:

Habrá, desde luego, una pasarela de personajes que buscarán el ángulo perfecto para que se entienda como un espaldarazo y con ello su camino a la candidatura por el Senado, elección que está pendiente y que a muchos les adelantó el reloj político que antes les sonaba con un discreto tic tac, y que ahora les suena con un poderoso toc toc en la cabeza. Y lo peligroso se vuelve cuando el protagonismo les gané y a como es el Ejecutivo federal, pueden ganarse un frío trato que quede retratado y video grabado. Con esto hay que ser prudentes, porque en una de esas algo no le acomoda y ni para qué seguirle intentando. Si alguien se ha sentido maltratado, esta será la ocasión perfecta que algunos usarán para hacérselo sentir al mandatario. Al fin y al cabo, todos conocen a alguien y, formas de llegarle sobrarán, pero cuidado con el timing, porque en las encerronas -que siempre las hay- es cuando se suelen componer esos detalles y el grillo va a salir grillado. Nunca falta el chiflado que va a organizar una revuelta en contra del ejecutivo o que buscará a todas formas hacer quedar mal al anfitrión. El Presidente es muy sensible con estos temas, él sabe todo lo que ha sorteado el Dr. Américo y difícilmente podrán hacerlo quedar mal en esta visita, tal vez en otras, pero en esta no. El o la responsable siempre saldrá a flote, y son seis años muy largos. Aguas con las filtraciones que se harán ese día, será el momento idóneo para descarrilar algunos genios que presumen fortaleza. Si usted es de los que les gusta hacer política dejando heridos por todo el campo de batalla, permítame advertirle que este es el día más peligroso para usted. En política no hay enemigo pequeño y no hay error que no se amplifique.

Ahora bien, nos vamos con los de enfrente…

Peligroso para los que por medio de falsedades encarcelaron a Eugenio Hernández Flores. Evidentemente el tema se va a tocar, y éste servirá para arreciar el discurso en contra de los corruptos que se incrustaron en las áreas que deberían impartir justicia, no consentir injusticias. Recordemos que un día después de un informe de gobierno en el que asistió Miguel Ángel Osorio Chong detuvieron a Geño. Peligroso para el ex, pues de por sí trae la lumbre bien cerca y luego con estas visitas, le desacomodan lo poco que pudiera haber dejado acomodado. Tela, hay de donde cortar, para investigaciones y acusaciones sobra material. No dudo que el Presidente viene a constatar con sus propios ojos el estado en el que dejaron los pasados el gobierno. Creer que después de esta visita no habrá órdenes de aprehensión es vivir en un error. Peligroso para los que tenían firma, para los empresarios que sirvieron de fachada, para los prestanombres y para aquellos que ya al amparo del poder, aplastaron a más de uno.

Lo que resulte de la visita del Presidente solo tendrá un ganador y, este será el actual Gobernador. El Presidente viene a darle un espaldarazo, a darle un golpe a la mesa, a mandar señales que el que manda aquí es solo él y el Gobernador, no los amigos de México, no los socios comerciales, no nada ni nadie, solo ellos dos . Esta será la más clara señal de respaldo que nunca se había visto antes para un mandatario local. Si usted no lo quiere ver así, quítese los lentes, límpielos y ajuste su brújula.

Por estas razones y muchas más que ya comentaremos después de la visita, es por lo que se convierte en la gira más peligrosa para muchas y muchos.

REENVIADO

Las legisladoras locales que se cambiaron de Morena al PAN, esas que ahora hablan pestes de la Cuarta Transformación y que ven al ex gobernador como un mártir y un prócer de la democracia, ¿tendrán cara para ver al Presidente a los ojos?