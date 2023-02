No todos los placeres son iguales

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

María José Zorrilla.-

Se calcula que el año pasado hubo más de 600 tiroteos masivos en Estados Unidos, y en lo que va de este año ya suman 71, incluyendo los últimos que se presentaron en la Universidad de Michigan donde fallecieron tres personas y cinco más quedaron heridas. De acuerdo al Archivo de Violencia por armas (Gun Violence Archive), esta es la estadística más alta para estas escasas seis semanas del 2023 en lo que corresponde a un tiroteo masivo, que si bien no hay una definición exacta, de acuerdo a esta asociación no lucrativa considera que se denomina así cuando al menos hay más de cuatro heridos o muertos, sin incluir al tirador. Ante estos hechos abominables, cada vez más frecuentes nos preguntamos si logran obtener un cierto tipo placer las personas que realizan actos violentos de esta índole, acaso son enfermos, vivieron infancias terribles, tienen una ira incontenible, se obsesionaron con ideas perversas, odio y venganza por algo que padecieron en su infancia, ganarse un lugar en la historia por ser un despiadado asesino, abandono y malos tratos de sus padres, escuchan voces internas que los impulsan a matar, quedaron trastornados cuando sirvieron a su país durante una guerra, sentirse con absoluto control y poder por un instante. Innumerables son los motivos que llevan a estas personas a perpetrar masacres en un país donde la violencia y la venta de armas son de lo más accesibles para cualquiera. Son muchas las formas naturales de obtener placer, pero hay coincidencias en que comer, beber, dormir, descansar, tener sexo serían de la aceptación general para casi cualquier ser humano. Otros placeres como viajar, comprar, tener poder, ganar están muy acendrados en el mundo globalizado hoy día, pero también hay infinidad de personas que además obtienen placer con otras acciones como ayudar al prójimo, escuchar música, crear, ejecutar, practicar algún deporte, criar hijos. Observar es un acto que también puede dar placer y yo ahora me sumo a ese grupo de personas. Ver no sólo lo que el mundo nos ofrece, también lo que tal vez se esconde detrás de lo observado. Un país tan grande y variado como Estados Unidos se ha hecho fuerte con el esfuerzo, el trabajo, con el desarrollo tecnológico, industrial, científico, pero también con la producción de armas. Infinidad de voces se suman hoy día a que se modifique la famosa Segunda Enmienda que facilita la compra de armas a cualquier ciudadano mayor de edad sin restricción alguna. Cada vez que hay un tiroteo masivo surge a la palestra esta polémica ley que apela al derecho a comprar armas para defenderse y los que ven con urgencia la necesidad de abolirla. Ante su ambigüedad de quiénes y cómo deben ser los que las adquieran y porten, las armas se han convertido en un peligro para personas inocentes que tienen el infortunio de estar en el lugar equivocado cuando un lunático envalentonado con un arma abre fuego en una escuela, en un festival, en un centro comercial para matar por el placer, el gusto o la “necesidad” de hacerlo. Tampoco podemos dejar de lado que el país vecino se ha convertido en el principal exportador de armas en el mundo y México no es la excepción en la adquisición de armamento que ha ido a parar a manos del crimen organizado. Se estima que hay más de 15 millones de armas en México de las cuales aproximadamente un 80 por ciento han sido introducidas clandestinamente según datos del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial. La pregunta sería hasta dónde se defiende un derecho que se instituyó hace más de 200 años, cuando las condiciones del país eran totalmente diferentes o hasta dónde se satisface la ambición y el poder de los grupos armamentistas como la Asociación Nacional del Rifle, con más de cinco millones de afiliados. Tirar debe ser otro de los placeres del hombre, pero habría que regular el cómo y a quién se debe vender un arma, porque tras el placer de tirar parece que también está presente el del poder y el dinero que gira alrededor de la venta de armas sin control alguno.