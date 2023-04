Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

En las últimas semanas un tema recurrente ha sido la relación entre autoridades educativas oficiales y sindicales. Me parece que expresar mi opinión podría poner entre dicho mi veracidad, honestamente, nunca he sido pro-sindicato ni pro-autoridad del todo. Basta leer mis columnas de antes del cambio de gobierno para comprobarlo.

Pero bueno, ¿a qué viene todo esto?

Simple y llanamente que me parece esta

disputa como un mal divorcio donde los hijos (el magisterio) estamos en medio. No se trata de ver quién puede más o de saber a quién prefiere el niño pues es innegable que, teniendo una buena relación, el beneficio de los hijos siempre será el apoyo de ambos lados de la historia.

Considero que como en un divorcio empezamos porque mamá no ha podido poner límites, mamá es la autoridad y toca hacer cumplir la norma cueste lo que cueste… mientras que papá cree que tiene el poderío pues es “el buena onda” y que promete muchas cosas, aunque también se ha sabido de casos donde papá, a la hora de la hora, no cumple y los niños se quedan esperando, listos y decepcionados.

La anterior analogía, si tomamos en cuenta que los lideres si son un hombre y una mujer, resulta irónicamente misógina. No es que todos los divorcios sean un drama, ni que siempre mamá sea buena y papá el malo… pero eso no me toca juzgarlo a mí, solamente.

Considero que aquí aplica la frase de “al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, no porque uno de nuestros lideres se crea omnipotente obviamente no, la verdad es que más que nada por las fechas de Semana Santa que por usos y costumbres son vacaciones para todos.

Si tuviera que designar el mote a alguien sería al renacido de entre las cenizas Arnulfo Rodríguez Treviño que, después

de tantos años, resucito como Jesucristo el domingo. Y muestra de su alcance es el haber ganado una elección (la primera en su tipo) y la primera reunión de estructura sindical donde se pudo ver a propios y extraños integrarse (al parecer) a un nuevo proyecto “transformador”.

Al César (continuando con esta idea a Lucía Aimé) le toca lo más rudo: dejar claros los criterios acerca de la función pública y cómo se esta desempeñando la SET; si lo comparamos con cómo encontró la Secretaria, el enorme desorden administrativo, y cuánto se ha avanzado en poco tiempo podria haber mucha tela de dónde cortar.

Políticamente correcto seria apuntar el

cambio y a la transformación de las instituciones públicas marcando como vía y método la transparencia, la capacidad y la honestidad. Pero en el magisterio no será cosa de un día, lo que es verdad es que lo fundamental son los valores éticos y la congruencia entre el decir y hacer.

Lo real es que la relación del SNTE y la Secretaría va más allá de obligaciones laborales. Por el bien de los niños (como en un divorcio ) se comparten objetivos, como revalorizar el trabajo educativo, resarcir el daño de la pasada administración que al final de cuentas vamos para donde mismo y nos necesitamos.

Todos como docentes conocemos bien la

situación, pues la hemos padecido en nuestras escuelas. Plazas sin techo financiero o irregular ubicación, entrega de claves a personal sin perfil y sin cumplir ninguna normativa, contratos sin sustento, incorporaciones al servicio sin derecho a prestaciones, en algunos casos pagando sin comprobantes, plazas de jubilaciones partidas en horas para beneficiarios específicos, cambios sin sustituciones y muchas cosas más. Por supuesto, todo fuera de la ley. Todo esto fueron los privilegios.

Otro

Un claro ejemplo es USICAMM, que si bien tiene muchas áreas de oportunidad es en verdad un gran avance en cuanto a promoción si lo comparamos con el

antiguo “escalafón” (al cual por cierto nunca le encontré sentido) en el que unos cuantos eran beneficiados por padrinazgos o ventas (ilegales) de lugares y funciones. Teóricamente ahora puedes acceder a un mejor puesto o salario por méritos propios (más allá de haber pasado años existiendo) como estudios, capacitación y un examen; obviamente aun nos afectan factores como el puntaje por antigüedad o por zonas marginadas pero bueno, están en construcción.

Honestamente creo que bastaba con quitar al SPD la palabra permanencia… espero eso no sea muy “fifi” de mi parte, o aspiracioncita. Pero todos los docentes queremos, y sobre todo necesitamos un mejor salario; y de preferencia que no

sea solo por existir sino un reconocimiento a la labor.

Verdaderamente dudo que quien nunca se ha sometido a estos procesos pudiera tener una opinión valida. Al César le toca poner orden primeramente en la armonización de marcos normativos no acordes a los federales. Pero bueno, eso da para mucho así que lo dejaré para otra ocasión.

Mi petición como voz docente: Pónganse de acuerdo. Dejen de buscar aprobación y hagan su chamba. El magisterio lo agradecerá.