Queremos un INE que promueva equidad social

Héctor F. Saldivar Garza

El Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del presidente de la República, diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión, así como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México.

Este ente actualmente está en el aparador de las discusiones políticas, porque el Presidente de la República propone aplicarle una reforma administrativa que corresponda con los nuevos tiempos… pero esto no se ha visto con buenos ojos por toda la sociedad, de tal manera que en fechas recientes se ha sostenido una acalorada discusión sobre qué realmente pretende aplicar López Obrador en este organismo autónomo.

La duda llega hasta considerar, incluso, que en el fondo AMLO busca desaparecer al organismo, en virtud de que a estas alturas de su sexenio observa que la oposición ganará la elección presidencial del 2024 y por esta razón considera mejor crear un organismo apropiado para que Morena continúe al frente de la nación.

Si nos ubicamos en una posición neutral sobre el punto especificado, debemos aceptar que pensar esto es ignorar en una forma marcada el contexto en el que vivimos, que se clarifica mediante los resultados de las encuestas sobre aceptación del presidente, las cuales siempre terminan por encima del 60 por ciento; así igualmente consta la forma cariñosa con que el pueblo recibe al Presidente prácticamente en cualquier lugar que visita, y esto a su vez incide para que Morena continúe siendo el partido con mayor presencia en México. Por supuesto que existen posibilidades de que la oposición triunfe, pero por ahora no se observan elementos que nos aseguren que así será.

También es prudente pensar que el organismo federal que es el soporte de las elecciones, desde 1917, ha experimentado en todo este tiempo más de una decena de cambios en su estructura, sin que hubiera reclamo social alguno, y ahora que se plantea una más, la oposición argumenta que no se requiere, porque funciona en forma correcta. Sin embargo, al realizar una ligera revisión de su operatividad, pronto se detectan acciones impropias, por ejemplo que los salarios de los dirigentes del organismo son elevados, incluso contrastados con el del Presidente de la República; lo mismo sucede con los gastos de operación del instituto, que se manejan con excesos, no obstante la línea presidencial que está recomendando austeridad republicana.

Otro aspecto a considerar si deseamos formarnos un concepto claro sobre la conveniencia o inconveniencia de mantener al INE actual, es que ellos solaparon los fraudes del 2006 y 2012, que de haberse aplicado en esa ocasión la legalidad, no se hubiesen autorizado los triunfos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Asimismo, en estos acontecimientos es prudente observar algo que a través de la historia sucede, y es el hecho de que al presentarse un riesgo que pueda afectar la estabilidad de los grupos de poder, de inmediato se apoyan entre ellos. Eso está sucediendo ahora, ya que vemos a la mayoría de los medios de información respaldando que este organismo no sea revisado, e incluso la Iglesia Católica, a la cual no le corresponde opinar en estos temas, mediante la Conferencia del Episcopado que la representa están haciendo esfuerzos para que al INE no se le apliquen modificaciones; por lo consiguiente, ellos están respaldando los salarios altos y beneficios económicos extraordinarios que se asignan sus dirigentes, también el hecho de mantener la misma cantidad de senadores y diputados federales, no obstante sea oneroso para el país, y asimismo no pugnar por la reducción del presupuesto para los partidos políticos, entre otras cuestiones; asuntos que en un criterio de búsqueda de equidad social, no deberían ser respaldados, porque de manera evidente se ubican fuera de la austeridad que exige la situación económica de la nación.

Acciones como estas protectoras de los recursos nacionales, son parte del impulso que requiere aplicar la sociedad civil, si se pretende contar al transcurso del tiempo con un país donde todos quepamos de manera ordenada, sin la polarización social que a todos sacrifica. Recordemos que al vivir entre extremos sociales nos afecta a todos; a los carentes de bienes materiales, porque esta situación suele conducirlos a una vida de sacrificios que solo les dejan como derrotero su reproducción en el mismo nivel; y a los que gozan de gran holgura, les afecta también porque al no ceder en sus pretensiones económicas, compartiendo algo de sus utilidades, están contribuyendo al fortalecimiento de la criminalidad, lo cual tarde o temprano se revierte sobre ellos.