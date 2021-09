Seguimos con las clases en línea

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

Cuando inició la pandemia los maestros nos enfrentamos a un trabajo virtual al vapor, cada uno hizo lo que pudo con lo que tenía algunos con mucho empeño, otros por cumplir y algunos menos ni sus luces. Después surgió el programa de Aprende en casa que en algunos casos resultó contraproducente porque los niños y jóvenes duplicaban las actividades en algunos niveles educativos.

Con el paso del tiempo y con la adaptación de los docentes al modelo de clases virtuales las actividades se volvieron más pesadas para los padres de familia. En muchos casos les costó comprender que el “apoyo” en casa se volvió un aprendizaje, que los padres tenían que tomar el lugar de educador como si estuvieran en la escuela y para esto contaban con la asesoría de los maestros (en su mayoría, aunque hubo sus excepciones).

Comenzó un estira y afloje entre los padres y los maestros, sin comprender que todos estábamos en la misma situación; el que nuestras autoridades anunciaran que: “no se podía reprobar a nadie” respaldó esta idea errónea sobre las obligaciones de los docentes y las desobligaciones de algunos padres de familia; tardamos en adaptarnos y aceptar que no se trataba de criticarnos unos a otros. La empatía comenzó a llegar.

La importancia del padre como educador supero la apatía de algunos docentes y ahora que comenzamos un nuevo ciclo escolar con un modelo híbrido podemos dar cuenta de todas las experiencias, buenas y malas, que nos han dejado los últimos 17 meses de trabajo.

Comprendimos como padres y maestros que los niños y jóvenes más que nunca necesitan ser mejores que ellos mismos y no mejores que los demás, que, aunque muchos opinen que la educación ha quedado estancada la verdad es que cada uno de ellos va avanzando a su propio ritmo y debemos respetarlos y apoyarlos.

Como una recopilación de experiencias de muchos de mis colegas de diferentes estados y niveles planteo las siguientes sugerencias para los padres que iniciaron este ciclo escolar de manera virtual, que sabemos son la mayoría:

Cumple con tu labor de educar, como padre es un trabajo de tiempo completo y ahora más que nunca es cuando hay que hacerle frente.

Deja de comparar el trabajo que hace tu hijo o hija en su escuela con el de alguien más.

Las calificaciones no son el objetivo, el aprendizaje lo es.

No muestren un trabajo que no es de ellos, con esta actitud podrías obtener buenas calificaciones, pero avalas la mentira.

Darle las respuestas de lo que se cuestiona en clase es fácil, pero no subestimes sus capacidades, el/ella creerá que no es capaz de pensar por sí mismo y esto posiblemente impacte su autoestima.

Respeta sus equivocaciones, sino jamás aprenderá a tolerar la frustración; si responde mal es válido que reaccione de mala manera y no quiera participar más, pero comprenderá que es parte del proceso.

Las evaluaciones sirven para poder ver a través de un instrumento lo que nuestros alumnos han aprendido y lo que debemos aprender o reforzar. Si alguien responde todo bien porque le ayudan la información que tendrá el maestro será que el alumno no tiene ninguna dificultad y seguiremos avanzando.

No expongamos a nuestros alumnos, cuando les brindamos ayuda de más o solapamos conductas como no participar o no conectarse los exponemos a la critica y en ocasiones al rechazo de sus compañeros.

Acompaña a tu hijo en el proceso, mediante un apoyo inteligente, organiza sus actividades, materiales, espacios, apaga la TV, evita distractores.

Motívalo felicitándolo por el buen trabajo que realiza o por su esfuerzo.

Respeta su edad y dales tiempo de ser niños y jugar como niños o ser jóvenes y tener actitudes de adolescente.

Si como adultos responsables hay días que no te quieres levantar ni ir a trabajar ¿qué te hace pensar que los alumnos pueden estar frente a una computadora o trabajando en un cuadernillo todo el día sin descanso?

Todos queremos volver a presencial de eso no hay duda, pero por lo pronto “no sirve de nada preocuparse; lo que venga, vendrá, y le plantearemos cara”.