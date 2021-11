Egos personales y políticos

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Melitón Guevara Castillo

Más de una vez, en conversaciones distintas, la pregunta cae como anillo al dedo en épocas de elecciones: ¿Qué se necesita para ser un candidato ganador? La historia muestra ejemplos de cómo, un ciudadano, ambiciona ser el candidato de su partido y este lo hace a un lado; en respuesta, el rechazado, acepta la o las invitaciones de otros partidos políticos y gana la elección. Sin la menor duda, esa persona, fue en ese momento un candidato ganador.

Los ejemplos sobran. En la Capital tamaulipeca así sucedió con Gustavo Cárdenas; el líder de su partido, el PRI y Antonio Martínez Torres, le cerraron la puerta y se fue al PAN. Ganó la Capital tamaulipeca en la época de Manuel Cavazos Lerma; igual sucedió, digamos, en otros lugares… en la elección pasada, en Güémez el alcalde en funciones, de Morena, no le aceptaron la reelección y el PRI postuló a Lorenzo Morales…con esta, salvo que me falle la memoria, es la 4ª ocasión en que funge como Presidente Municipal: fue, ha sido pues, un candidato ganador.

EL PRIMER REQUISITO

Siempre, pero siempre, se ha dicho que el candidato tiene que ser empático, caerle bien a la gente, pero también honesto, que debe tener capacidad, experiencia y conocimientos. Y no me dejarán mentir, con esas características, debe de haber más de un político aquí y por allá. La cuestión, sin la menor duda, es que de eso nada le vale, si no es conocido. Si la gente no lo identifica físicamente… hace un par de meses publicaron la fotografía de una mujer, se me ocurrió preguntar ¿Quién es? Ofendes el ego, me contestaron, de Carmen Lilia Canturosas.

Un político, creo que todos lo sabemos, es conocido por su trabajo político; en la medida que va ocupando uno u otro cargo, siempre de más responsabilidad, se va haciendo una imagen, la gente lo va conociendo. Así es como, a unos, desde un principio se le conocen artes para los negocios, habilidad para hacer relaciones públicas, para engañar y traicionar a jefes y a veces hasta a los amigos. Claro, a veces los conocen tanto, que el resultado es peor. Así sucedió con Roberto Madrazo cuando quiso ser Presidente de la República, se le conocía tanto, que la gente no votó por el.

‘SOY CANDIDATO’

Hace días en una plática escuché una aseveración dura: la política está muy, pero muy echada a perder. Los políticos son corruptos y, por otra parte, hay unos que aún no salen de su casa, de su zona, y ya se marearon”. Nació la aseveración por una realidad concreta: el número y las personas que se han inscrito como aspirantes a una candidatura en Morena, quieren ser gobernador o gobernadora de la entidad. ¿Quién es esa mujer? ¿Qué se cree?, fueron algunas expresiones al anuncio que hizo Cristina Cruz Sánchez, de que ya se registró en tiempo y forma.

Y como ella, también lo hizo, Lupita Covarrubias, la actual senadora, maestra tampiqueña. También se registró Faustino López Vargas, el suplente de Américo Villarreal Anaya. Por cierto, anda feliz José Ramón Gómez Leal, le dieron chance de registrarse, hagan de cuenta que copiaron y pegaron en la convocatoria y corrigieron el error que lo dejaba fuera… ya puede decir que es precandidato a la gubernatura de Tamaulipas.

¿QUIÉN ERES?

El primer requisito que debe cubrir un candidato es que lo conozcan, que lo identifiquen físicamente. Y el segundo es que, la gente, los votantes, sepan quién es. César Verástegui y Maki Ortiz, con todo y los puestos que han ocupado, no eran conocidos en la entidad. A Cesar lo conocía, hagan de cuenta, la clase política, pero no el pueblo; a Maki, la conocen y muy bien, en Reynosa, y la clase política de la entidad, pero no los electores de toda la entidad. Por eso, ambos, desarrollaron un plan de posicionamiento.

A César y a Maki nadie les niega la condición de políticos. En consecuencia, saben lo que buscan y hacen lo conducente. Por eso, para posicionarse recorrieron la entidad, o las principales ciudades dándose a conocer. En el caso de Maki tomo de pretexto una conferencia de “Experiencias exitosas de gobierno municipal”, con la que pregona que hizo muchas cosas buenas por Reynosa y que las puede hacer por Tamaulipas, aprovecha para afirmar que es honesta y tiene calidad moral como mujer en la política.

EGOS PERSONALES

Maki y Felipe enarbolan su experiencia política; Américo, Rodolfo, Héctor y José Ramón, hagan des cuenta, su militancia y méritos dentro de MORENA. Todos, al igual que Erasmo González, tienen un historial, pero de pronto nos topamos con nombres de ciudadanos, o ciudadanas, que se inscriben. Es, entiéndase, hacer uso de su derecho político individual. La cuestión es si ellos tienen sentido de su realidad política o, vamos pues, si se inscriben únicamente para decir a sus nietos… fue aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, porque no tienen historia, no los conocemos, no sabemos quiénes son.