Gran circo: Desde reformas hasta… ¡baches!

Diego López Bernal

Diversas formas de ver la vida pública existen en este Polifórum; una de ellas es verla como lo que es: un gran circo, así que sin más preámbulos pasemos a dar el vistazo de la semana a las tres grandes pistas de este espectáculo circense.

PISTA NACIONAL

La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación tendrá muchas repercusiones aún por conocer. Una de las más vistas hasta ahora es la iniciativa de reforma eléctrica que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR plantea, para recuperar para el Estado el monopolio en la generación, distribución y venta de la energía eléctrica.

Tan pronto terminó el largo debate por el PEF 2022 y el PAN dejó en claro que la reforma ya está muerta; vaya, hasta el debate mismo terminó sin haber empezado en el Congreso de la Unión, según la visión de los panistas, que salieron más que enojados de la Cámara de Diputados la mañana del domingo pasado.

Sin embargo, el fiel de la balanza en este debate sería el PRI. Al respecto, el presidente nacional priista, ALITO MORENO, ha señalado que no puede fijar postura en tanto no empiece el debate, esto en palabras del ex diputado local CARLOS MORRIS.

A propósito, el victorense considera a título personal que una reforma como se ha planteado hasta ahora en las declaraciones en los medios nacionales podría representar un retroceso, y eso su partido no debe avalarlo. Pero el balón está en manos de los diputados federales del PRI. Ya veremos.

PISTA ESTATAL

En esta segunda pista del gran circo los secretarios del Gobierno estatal lucen ajenos a los reflectores; claro, salvo GLORIA MOLINA, que aún tiene en sus manos el paquetote llamado covid-19, los titulares de la administración pública estatal saben que tienen que ceder espacios al Secretario General de Gobierno.

Eso está bien para quienes están interesados en el Foro Electoral 2022… ¿Pero y el resto de los mortales tamaulipecos a los que no le interesa la grilla? Así que va a manera de preguntas serias, ojalá surjan respuestas de la misma manera.

¿Cómo vamos en materia de obras púbicas? ¿En qué se quedó el combate a la pobreza por parte de la Sedesol? ¿Y el impulso al desarrollo económico en qué etapa se encuentra? Por lo pronto, CECILIA DEL ALTO, YAHLEEL ABDALA y CARLOS GARCÍA tienen la palabra.

PISTA MUNICIPAL

En Victoria el Alcalde corre el riesgo de caer rápidamente en el desánimo de quienes votaron por él, porque quienes no lo hicieron, júrenlo, pueden seguir apostando a su fracaso. LALO GATTÁS parece tener más problemas que soluciones.

Entre los problemas que enfrenta el Alcalde está el cochinero financiero que dejó XICO GONZÁLEZ (de lo que nada ha dicho ante las publicaciones de EL DIARIO MX) y el caso de la lujosa camioneta que utiliza (también hizo mutis al respecto).

Mientras tanto, las lluvias intensas del pasado fin de semana abrieron más boquetes en las calles que los que la prensa ha empezado a generar y sobre esto tampoco se ven las cuadrillas de bacheo por ningún lado, con todo y el peligro que conlleva. De hecho, en el eje vial se formó un “tope” natural ya pare llegar a Carrera y es un riesgo mayúsculo.

A ver si se dignan a retirar el lodo que se solidificó y ya es una peligrosa trampa para los automóviles, claro, además de tapar los baches, los de verdad en las calles, que de los mediáticos se encargan otras personas que no precisamente usan palas.