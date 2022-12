El Alcaldito Valiente  

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

-Notarías “patito” siguen cayendo.

-El PRI ya no quiere alianza

-En Salud huele a presidio.

-Al parecer funcionarios muy influyentes de la pasada administración estatal, dirigida por Francisco García Cabeza de Vaca, se sirvieron con la cuchara grande para pagar “favores” o simplemente para beneficiar a familiares.

Me refiero al escándalo que ha provocado la anulación de ya casi 13 licencias de notarías públicas para “prestigiados” abogados de algunos municipios del estado.

Se cancelaron porque simple y sencillamente las asignaciones de esos “Fiats” (en las últimas semanas del sexenio panista) no cumplieron con la normatividad en la materia, tampoco garantizan la impartición una función notarial que atienda al interés social, en resumen los licenciados “agraciados” con esas notarías públicas no son probos.

Entre los “influencers” de esa “concesiones” para sus amigos y familiares saltan los nombres de la ex secretaria de Bienestar Social, Yahleel Abdala; Jorge Federico Rivera Schotte, ex gerente de la Comapa en la zona conurbada del sur del estado, amigo del ex gobernador y del senador Ismael García Cabeza de Vaca: Gerardo Peña ex secretario general de Gobierno; Rosa María González, diputada federal, y otros influyentes y poderosos ex servidores públicos.

En este escándalo se advierte la posible comisión de conductas que denotan faltas administrativas y penales, como tráfico de influencias, cohecho, uso ilícito de atribuciones, ejercicio abusivo de funciones y delitos cometidos en el ejercicio de funciones administrativas.

Desde la Secretaría General de Gobierno, que maneja Héctor Villegas, han dicho que se investigan por lo menos cuarenta casos más de irregularidades en la asignación de notarías públicas.

Y al respecto, el gobernador Américo Villarreal sentenció que en este penoso asunto tampoco habrá impunidad, por lo que se espera que más pronto que temprano “alguien pagará los platos rotos por sus jefes y amigos.

-El líder del PRI en Tamaulipas y diputado local Edgar Melhem Salinas recordó que no hace mucho tiempo su partido era una institución fuerte, con carácter e influencia en el electorado.

Bueno, pues después de vivir aventuras políticas en algo que llamaron “alianza” con el PAN, ahora el riobravense intenta sacar la casta y declara que si en el proceso de selección de candidato para competir en febrero por la senaduría vacante del Dr. Faustino López, el PAN y quien lo controla no aceptan proponer a una figura del PRI como candidato, romperán el pacto y se irán solos por la libre en esta próxima elección.

Solo que aquí cabe una pregunta, amigo lector: ¿cuántas veces el todavía líder del PRI ha amagado con ya no ser borrego del PAN?

-Ahora vámonos hasta Reynosa, donde el alcalde Carlos Peña Ortiz protagonizó un desencuentro con un representante de los medios de comunicación de esa ciudad y de nueva cuenta contra una mujer.

Al parecer a “Carlitos”, como le dicen de cariño, no le gustó que una reportera de Televisa Noreste lo cuestionara sobre la demanda por parte de un sector de la sociedad, sobre la reubicación de algunos vendedores ambulantes del primer cuadro de la ciudad.

Eso bastó para que Peña Ortiz dejara el pódium del evento y se abalanzara contra la reportera, a la que encaró y casi la acusó de ser ella quien quería que los ambulantes fueran removidos.

En una sociedad democrática, los periodistas somos el enlace de las demandas, sugerencias, opiniones y hasta señalamientos que un ciudadano o un grupo, quiere hacer llegar su gobernante y si la autoridad no respeta la libertad de expresión y de prensa, ese gobierno está mal.

El Alcalde ya ha cambiado a sus jefes de prensa y la relación con los periodistas sigue distante. Hoy está Karla Luna, ¿mañana por quién la va a cambiar?

Bien haría el reconocido político Manuel “Meme” Garza Jr. en invitar a “Carlitos” a “El Novillo” sentarlo y hablarle del arte de ejercer la real política.

Lo digo porque no olvidemos que el “Meme” Garza, fue el “picaporte” de los Peña-Ortiz, con el hoy gobernador Américo Villarreal Anaya, cuando los primeros se quedaron sin partido político.

-Pasando al tema del edificio del 17 Bravo y Allende, nos informaron que la semana entrante las nuevas autoridades de la Secretaría de Salud Estatal, a cargo de Vicente Joel Hernández Navarro, habrán de interponer sendas denuncias en la Fiscalía de Tamaulipas, en contra de quien o quienes resulten responsables, por una evidente malversación de recursos económicos y materiales que superan los 400 millones de pesos.

Las investigaciones iniciales se dirigen a la ex titular de la dependencia, Gloria Molina Gamboa, Xicoténcatl González Uresti, Juan Filiberto Torres Alanís, ex subsecretario de Planeación.

Las auditorías practicadas hasta el momento revelan, nos dicen, que el sospechoso manejo de los presupuestos obligará a que sea demolido el hospital de la zona sur, recién construido en el sexenio pasado, y que presentó fallas estructurales que ponen en riesgo su operación.

Además, hay costosos equipos médicos que no aparecen físicamente y otros que están inservibles.

Y hay que sumarle a estas irregularidades los sueldos “inflados” de algunos jefes y la lista de personal que cobraba sin ir a trabajar (aviadores), que nos dicen casi llega al centenar de nombres.

Así es que muy pronto los titulares de la Contraloría y la Fiscalía de Tamaulipas darán a conocer detalles del caso de los exfuncionarios de la Secretaría de Salud.

