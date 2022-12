¿Por qué los niños creen en Santa Claus?

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

Sabemos que por ley la escuela pública es laica, sin embargo, una festividad de “tipo religiosa” en la que siempre nos hemos involucrado los docentes es la navidad.

Aun con los problemas de pagos y de calendario durante este inicio de temporada las escuelas lucieron muy navideñas y regresaron las pastorelas y festivales a muchas de ellas, luego de 2 años que por pandemia estos habían sido suspendidos, eran virtuales o en caravana la alegría se vivió en todos los niveles educativos.

La navidad regresó a las escuelas (de algunas nunca se fue, pues los maestros se encargaron de seguir con la magia sobre todo en preescolar y primaria) y con ello las pláticas con los niños, donde no hay mejor experiencia que sus explicaciones hacia algo que en ocasiones no tiene explicación, hacer cartas a Santa Claus o a los Reyes Magos y los regalos; a los maestros también nos encanta recibir regalos de navidad de nuestros alumnos (niéguenmelo…).

Como docentes una de nuestras prioridades es el desarrollo emocional de nuestros alumnos, también lo plantea la Nueva Escuela Mexicana y sin duda es parte del estandarte que guía a la Secretaría de Educación en Tamaulipas en esta nueva administración.

Muchos de los proyectos educativos que se han ido planteando giran en torno a reforzar los aprendizajes fundamentales, pero también a reforzar el desarrollo socio emocional de niños, niñas y adolescentes que siguen mostrando dificultades después del confinamiento.

Como padres la tarea no ha sido sencilla. Muchas navidades, en muchos hogares ya no son las mismas y los mismos adultos han necesitado ayuda (tanatológica, psicológica o psiquiátrica) para salir adelante, entonces ¿por qué no preocuparnos igual por nuestros niños?

Creer en regalos mágicos que trae Santa Claus, los Reyes Magos o el Niñito Jesús estimula la ilusión, desarrolla habilidades de creatividad y prueba de ello es como los niños viven de manera tan intensa y nos cuentan con emoción y alegría sus planes para vacaciones, sus cartas y esperanzas.

Cada uno de ellos, dependiendo de la edad, le dan su propia interpretación; y no es una cuestión de recursos económicos sino de imaginación. La tradición navideña de que los niños malos recibirán un trozo de carbón en lugar de regalos es universal, incluso anterior a Santa Claus. Y no se trata tampoco de ese chantaje típico de “si no te portas bien, Santa no te traerá nada en navidad”, porque la verdad es que cuando hay un problema de conducta o alguna condición alterna no sirve de nada y solamente generamos frustración en nuestros alumnos.

El mito cuenta que Santa vive cerca del polo norte con sus renos y sus duendes que en gran cantidad ayudan en la fabricación de los juguetes o regalos que los niños piden a traves de cartas. Palabras más, palabras menos cualquier niño desde los 3 años hasta no se que edad, es capaz de darte esta explicación; obviamente con sus propias razones, justificaciones, excusas o interés y esta es una gran manera de analizar el vocabulario, la comprensión y las habilidades sociales de nuestros alumnos.

Algunos beneficios además del fomento de la creatividad y la imaginación son: crear lasos para continuar y mejorar las tradiciones, tener recuerdos positivos, conocer y preguntar y habilidades para reconocer eventos fantásticos de los que son imposibles de realizar (esto es parte de su maduración).

La edad promedio en la que un niño deja de “creer” en Papá Noel es alrededor de los 8 años según algunas encuestas y estoy completamente convencida que creer en seres mágicos durante la infancia favorece la felicidad incluso de adultos.

Y en cuanto a la pregunta ¿Por qué los niños creen en Santa Claus? la respuesta es muy sencilla: porque son niños y quieren y pueden hacerlo.

Esta voz docente les reitera la necesidad de favorecer en nuestros alumnos de cualquier edad el respeto por las ideas de los demás, y les aseguro que eso evitara que cuando sean adultos se peleen porque no votaron por el mismo candidato o no le van al mismo equipo de futbol.

Feliz Navidad.