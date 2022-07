Un largo recorrido zapatista

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Mauricio Zapata.-

En los relatos de este fin de semana que cada sábado publica Punto por Punto, les contaré sobre el día que fuimos a una rueda de prensa con el Subcomandante Marcos al corazón de la selva lacandona.

Era el año dos mil. Casi a finales. Por ahí de mediados de diciembre.

Tenía pocos días que Vicente Fox había tomado posesión como presidente de México.

El conflicto zapatista, si bien estaba más apagado, seguía vigente.

Por esas fechas yo todavía residía en el estado de Chiapas. Concretamente en la ciudad de Tapachula y era reportero del Canal 4 de esa ciudad.

A la televisora llegó la invitación para la cobertura de una rueda de prensa que habría convocado el entonces emblemático lider del EZLN.

El gerente Roberto Chavarría me designó para cubrirla. Hicimos los trámites y nos acreditaron.

Un jueves partimos hacia la aventura el camarógrafo Alejandro López y un servidor. Teníamos que reportarnos ese jueves con los enlaces del ejército zapatista.

Hicimos seis horas desde Tapachula hasta Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca. Luego una hora más a San Cristóbal de las Casas. Ahí estaba el primer retén zapatista para el evento.

Es decir, llegamos a donde nos dijeron que teníamos que reportarnos. Era una casona en el centro, a unas dos cuadras de la Catedral.

Nos identificamos. Verificaron la acreditación y nos dieron luz verde para seguir. Para entonces era ya de noche.

El grupo insurgente había dispuesto varios hoteles para los periodistas, no solo de Chiapas y el país, sino del mundo para la ansiada rueda de prensa.

Nos quedamos en uno frente al primer retén zapatista, la salida, según nos dijeron, sería muy temprano. Debíamos estar listos a las 6:00 en punto.

Descansamos bien esa noche.

Al día siguiente nos paramos y salimos al retén ese que les comento. A las 6:15 nos dieron instrucciones de estar ahí. Era gente encapuchada pero con un tono de voz serio, no se notaba algún acento en especial. Eso sí, quedó claro que no eran indígenas.

Nos dijeron que se haría un convoy que ellos encanezarían y debíamos seguirlos. Para ello teníamos que reunirnos, a más tardar en media hora frente a la plaza principal de la comunidad San Juan Chamula.

Son entre 15 y 20 minutos de camino. Para entonces ya habían apuntado tipo de carro y placas. Número de ocupantes y nombre de ellos.

La mayoría de los periodistas llevabam vehículo. Los que no, los trasladaría un microbús del EZLN.

Ya en San Juan nos reunimos y una vez que estuviéramos todos los periodistas seguimos a un camioneta suburban con zapatistas encapuchados.

Se armó el convoy. Fueron tres horas hasta Ocosingo. Ahí nos pararon nuevamente y varios encapuchados se dirigieron carro por carro a supervisar que estuviéramos solo los acreditados.

Cabe señalar que en cada uno de los puntos, nos cambiaron el gafete. Nos daban uno nuevo y diferentes. Ya llevábamos tres en ese momento.

De Ocosingo salimos por un camino de terracería, bastante plano, pero muy estrecho. Durante una hora y media de recorrido pasamos unas tres comunidades custodiadas por encapuchados con rifles.

Estábamos desesperados porque no sabíamos a dónde íbamos, y porque el camino se hizo larguísimo.

El paisaje era inmejorable. Lleno de árboles. Todo verde. Al fondo montañas. Se veía precioso.

Por fin llegamos a un pueblo llamado Jataté y nos pidieron que bajaramos de los vehículos. Así lo hicimos.

La belleza natural de ese lugar era increíble. Y más con un río que la rodeaba. Eso sí, el clima era muy frío.

Ahí tuvimos que dejar los carros y nos subieron en unos jeeps. La orden la dio un indígena tojolabal que no etendimos, pero alguien tradujo con voz de mando: “que se suban a los jepps”.

Eran como 30 carros de esos. Así lo hicimos y fueron otros 45 minutos más de camino entre el monte, ríos, árboles y caminos que no eran caminos. Por fin llegamos a una comunidad llamada El Horizonte.

Bajamos y otra vez a identificarnos. Ya estabamos fastidiados. Nos mandaron a una enorme palapa con muchas sillas.

“Ahí esperen y no fotos, no videos”. No sabíamos qué hacer, porque ignorábamos si era otro retén o por fin habíamos llegado. El lugar tenía todo el escenario para una rueda de prensa.

Ahí empezamos a hacer plática entre los periodistas. Iban colegas del Ney York Times, Le Monde, El Süddeutsche (alemán), AP, EFE, CNN, BBC, Reuters, Washington Post, El Universal, Excelsior, Televisa, Notimex, SUN, Prensa Latina, además de solo cinco medios de Chiapas.

Estaba rodeado de periodistas de primer nivel con los que hicimos plática y compañerismo en ese momento.

Luego de una hora, salió otro encapuchado y nos dijo que en una hora bajaría el Subcomandante Marcos para dar su mensaje. Solo permitiría dos preguntas al azar y sacamos de una tómbola un papelito.

El enviado de EFE sacó uno que tenía un “1”, y el de El Sol de México otro con el “2”. Ellos fueron los agraciados para hacer preguntas.

Nos acomodaron. Y nos instruyeron a que en 15 minutos montaramos el equipo, acomodáramos micrófonos y grabadoras y esperar.

Tras la rueda de prensa Marcos se marcharía y no iba a prestarse a las fotos personales.

Bajó el hombre a caballo. Desde luego que tenía una personalidad imponente. Muy fuerte. Desmontó y se dirigió al presidium. Tomó el micrófono, saludó y dio su posicionamiento respecto de su movimiento al nuevo gobierno.

Permitió las dos preguntas. Se puso de pie. Saludó y se dirigió nuevamente al caballo para ascender sobre una loma y perderse entre la naturaleza.

Los zapatistas ordenaron que teníamos 15 minutos para desmontar e irnos.

Para entonces no habíamos comido nada. Absolutamente nada. Ya eran cerca de las tres de la tarde y nos rugía la tripa muy fuerte.

Ahí nos llevaron unas tortas de carne riquísimas. Y coca colas para todos. Pero que lo que nos urgía a todos, antes que, incluso comer, era un lugar y espacio para escribir la nota. Señal de algo para enviarla. Lo hicimos por teléfono en Ocosingo.

La travesía de regreso. Igual que la de la ida.

La experiencia fue buena. Es un grato recuerdo anecdótico de la jornada laboral de un periodista en la selva cubriendo una rueda de prensa de 22 minutos, pero que para llegar a ella recorrimos casi 10 horas de camino.

Me pregunto, ¿si esa nota fuera actual, cuántos likes o views habría arrojado?

No sé. Lo que sí sé, es que no iba cualquier periodista ese día. Iba mucha gente que lo primero es la nota y la vanidad no cabe en un reportero de a de veras.

EN CINCO PALABRAS.- Ese es el verdadero periodismo.

PUNTO POR PUNTO.- “Las noticias son noticia cuando el periodista le da enfoque de noticia”: Cirilo Stofenmacher.

